台大醫學院北一女都淪陷！女廁針孔偷拍4年　百人入鏡「依顏值」存檔

▲張姓男子涉嫌偷拍台大、北一女等上百名女學生如廁被檢察官起訴。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子涉嫌潛入台大、北一女校園廁所，裝針孔偷拍女性如廁，直到2017年被台大清潔人員發現報警，檢警從他電腦內發現上百人如廁畫面，被他依照外表按等級分資料夾存放，台北地檢署3日依妨害秘密等罪將張男起訴。

▲▼清潔人員發現1間女廁有2支疏通器，覺得怪怪的，拿起來發現被裝針孔。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

張男(26歲)畢業於台科大，2014年起，趁著北一女、中山女中等高中校慶時，潛入女廁裝設針孔，後來也跑到台大醫學院偷拍，2018年3月間，台大清潔人員發現1間女廁被擺了2支馬桶疏通器，拿起來一看，發現其中1支疏通器下方的吸盤裡，裝有針孔，清潔人員趕緊報案。

▲檢警根據監視畫面等追查嫌犯行蹤逮捕張男（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

檢警根據監視畫面、悠遊卡紀錄循線找到張男，查扣他的記憶卡和電腦硬碟，發現張男還會根據被害女學生的校服、特徵，上網肉搜當事人，然後再依外貌去分類存在不同的資料夾。張男在警訊時坦承，因為沒交女朋友，對女性下體好奇才會偷拍，檢察官清查被害人，確保檔案沒再外流後，3日依妨害秘密罪將張男起訴。

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