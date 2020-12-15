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網友爆料警「躲水溝」偷拍超速　麻豆警：調整校正測速儀器

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▲有網友拍照上傳臉書社群爆料，質疑麻豆警方躲在排水溝違規偷拍取締超速，要網友小心！麻豆警分局交通分隊澄清指出，絕無隱藏性執法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友拍照上傳臉書社群爆料，質疑麻豆警方躲在排水溝違規偷拍取締超速，要網友小心！麻豆警分局交通分隊澄清指出，絕無隱藏性執法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友拍照上傳臉書社群爆料，麻豆警方躲在排水溝違規偷拍取締超速，要網友小心！麻豆警分局交通分隊澄清指出，此張照片係員警當時調整校正測速儀器，站在排水溝內的身影，待儀器設定完成後，員警會著制服站立於儀器旁，公開於路上執法，絕無隱藏性執法情事。

▲有網友拍照上傳臉書社群爆料，質疑麻豆警方躲在排水溝違規偷拍取締超速，要網友小心！麻豆警分局交通分隊澄清指出，絕無隱藏性執法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，12月14日在麻豆區井東里磚子井路段，麻豆分局執行取締違規超速測速照相勤務，員警站在排水溝處正在調整測速儀器時，遭民眾拍照，上傳至臉書「台南爆料公社」，提醒網友警方疑似躲藏於大排水溝內偷拍違規情事，要大家小心注意，此一PO文一出馬上引起網友們熱議。

當時麻豆分局交通分隊小隊長陳國祥在網路看到，馬上留言澄清指出：「本分局員警執行測速照相勤務,到場時，需先設定機器時間、調整機器位置，並著制服於明顯處所公開執法採證照相，本案係員警於勤務前依規定校正機器的準備階段，設定完後，員警站立於路上公開執行，並非隱藏性執法，感謝大家對警政交通的關心，也提醒用路人依速限行駛,確保行車安全」。

▲有網友拍照上傳臉書社群爆料，質疑麻豆警方躲在排水溝違規偷拍取締超速，要網友小心！麻豆警分局交通分隊澄清指出，絕無隱藏性執法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局表示，警方執行測速照相取締，是依據道路交通管理處罰條例第7-2條第3項規定：「採用固定或非固定式科學儀器取得證據資料證明者，於一般道路應於一百公尺至三百公尺間，於高速公路、快速公路應於三百公尺至一千公尺間，明顯標示之；其定點當場攔截製單舉發者，亦同。」，警方執行測速照相地點均有明顯速限標誌，期前提醒駕駛人遵循速限行駛，本次員警執勤時係著制服並於道路上公開執法，均符合規定。麻豆分局長邱顯良同時呼籲駕駛人，行車時務必依照速限行駛，十次車禍九次快，警方將不定期在易肇事路段處加強各項交通違規取締，以守護市民的行車安全。

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