宜蘭社區關懷足用心　巷弄長照長者導覽作品

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「慈濟基金會福興村社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站」於7月2日上午正式開幕揭碑，由宜蘭縣副縣長林建榮、五結鄉公所鄉長沈德茂、慈濟基金會慈發處呂芳川主任帶領縣府、五結鄉公所、慈濟志工，以及關懷據點長者們一起為據點揭牌啟用。會場上還有試營運迄今參與的長者呈現自己的學習作品，並現場導覽介紹。宜蘭縣林建榮副縣長感謝民間單位與政府同步攜手關懷長者，透過在地化之社區照顧，讓老人在地健康老化。

宜蘭縣政府社會處自2005年起在社區廣設關懷據點，積極推展一村里一據點，輔導成立C級巷弄長照站，7月2日在慈濟羅東聯絡處成立的「慈濟基金會福興村社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站」是第112的據點。

慈濟基金會近年在全台設立社區關懷據點，慈濟羅東聯絡處在4月開始試營運「五結鄉福興村社照C級據點」，經宜蘭縣社會處輔導認可，於7月2日正式成立社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站，每週二、週四上午提供健康促進、餐飲服務、預防及延緩失能課程，平日並有關懷訪視，探視關心村中獨居、兩老相依長者的健康。

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4月試營運迄今每次約40位長者前來據點，有的結伴前來、有的由家人接送。其中張余清琴阿嬤每次來聯絡處都笑容可掬，時常帶著自種或鄰居種的花來聯絡處，以虔誠的心到佛堂供佛，張余清琴阿嬤，表示非常感謝有機會參加據點活動，讓日子變得更充實。

宜蘭縣林建榮副縣長致詞指出，人若快樂身體就健康，感恩慈濟提供這麼好這麼寬敞的場所，給大家在這裡快樂的「學習」，活到老學到老，腦力不退化，家裡的子女才能安心打拼事業，好好工作賺錢養家。林建榮副縣長表示，感謝慈濟結合縣政府在社區辦理長照關懷據點，讓獨居長者可以走出家門。每次有這麼多的志工來陪伴長者運動、做手工藝品、學手語、供應午餐，這些種種的規劃，都可以延緩長輩們的衰老速度。

「我們是做預防性的慈善工作，第一個是預防失能，再來就是預防失智。」慈濟慈善事業基金會慈發處呂芳川主任表示，臺灣65歲以上長者有將近3百萬人，其中4分之1有失智傾向；4分之3屬於健康跟亞健康的長者，即使有潛在的慢性病，但還可以自理生活，也就是慈濟社區關懷據點優先陪伴的對象，藉由精心設計的課程，進一步預防退化。

慈濟基金會表示，慈濟在全台各地會所、環保站及與社區合作成立的關懷據點，共有431個據點。每天都有年長者投身公益、不斷學習，是讓老有所依、幼有所長的溫馨據點。