宜蘭之光！大3生賴冠傑「艇」進世界杯　受表揚憶亡母悲泣

▲宜蘭之光！「艇」進世界杯的大3生賴冠傑，2日受表揚時，憶亡母悲泣令人感動。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭之光！「艇」進世界杯的宜蘭子弟佛大大3生賴冠傑，2019輕艇競速世界盃系列賽第2站A組決賽第9名，成績表現非凡，宜蘭縣長林姿妙2日表揚，榮耀獲表揚，但賴憶亡母一度悲泣令人感動。

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▲宜蘭之光！「艇」進世界杯的大3生賴冠傑。（圖／賴冠傑提供）

賴冠傑年5月30日至6月2日，遠赴德國杜伊斯堡參加ICF國際輕艇總會舉辦之世界盃系列賽第2站，一舉拿下單人200公尺加拿大式艇第9名，成為臺灣輕艇史上首位進入到ICF國際輕艇總會最終決賽的選手，更是臺灣史上輕艇競速項目取得國際賽事的最佳成績。

賴俊傑被問起訓練辛若，是否有過放棄念頭？他突然落淚的表示，母親2年前因癌病逝，那時起他不斷有放棄輕艇的念頭，還好他阿姨不斷鼓勵他，他才能繼續堅持下去，未來會到國外受培訓，要成為輕艇教練。

▲「艇」進世界杯的大3生賴冠傑，訓練過程超辛苦。（圖／賴冠傑提供）





佛光大學老師林安迪指出，賴3月取得國家選手代表權，將於8月1日至4日遠赴羅馬尼亞參加「世界青年U18 & U23輕艇競速錦標賽」，及8月21日至25日將前往匈牙利參加「2019世界輕艇競速錦標賽」。也將至臺東縣「全國輕艇競速錦標賽」參加國家代表隊的選拔。