71列管場所不得提供1次用塑膠吸管　宜蘭首日無違規

▲▼7/1列管場所不得提供1次用塑膠吸管新制上路。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「1次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」新制7/1日上，宜蘭環保局首日對縣內列管計73家店家中抽查15家，並無任何違規情形，環保局後續仍將持續進行稽查，並請店家配合減塑愛地球。

宜蘭環保局表示，有關不得提供1次用塑膠吸管新制，於5、6月期間，已全面至縣內各列管店家及場所（共計73家店家）進行宣導，並發放宣導貼紙及海報。並於1日啟動稽查，共計抽查15家列管店家，並無任何違規情形，後續仍將持續進行稽查，請各店家配合。

宜蘭環保局長周錫福說，為響應減塑措施，請非管列業者及店家配合政策，逐步減少提供及使用1次用塑膠製品；也鼓勵民眾響應自備環保餐具，如自備環保就口杯、環保餐具等，減少塑膠製品是未來趨勢，一同攜手響應環保，減低環境污染。

環保署於5月8日公告訂定 「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，規定政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4大場所，針對「內食餐飲」不得提供1次用塑膠吸管，並於1日起正式生效。如有違反情形，於109年6月30日前，第1次違規先施以勸導，第2次違規將以廢棄物清理法第51條第3項規定處罰；21日起只要違反規定，將直接逕予告發。

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