環狀線第一階段年底完工　中和站開發大樓、連接商場

▲侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書，下同）

政治中心／綜合報導

捷運三環六線是新北市的重大基礎建設，其中新北環狀線從大坪林站至新北產業園區站，一共14站，計15.4 公里長，機電系統已實質完工，全線預計於年底正式通車。新北市長侯友宜3日上午視察新北環狀線的中和站，了解周邊土地開發情形，以及環狀線噪音改善情況。

侯友宜表示，新北市正進入軌道建設陸續完工的高峰期，年底即將通車，從大坪林到五股產業園區，串連捷運新店線、板橋線、中和線與機場捷運線，目前工程已在試運轉階段；由於中和站是萬大線跟環狀線的交會口，站體旁與大型商場相鄰，未來勢必要將人潮有效率地銜接與分流，因此特別關切動線規劃與土地開發狀況。

侯友宜提到，軌道建設需要大量經費，市府期盼透過土地開發案取得更多自償性經費與經費來源，新北環狀線共有10站規劃土地開發，預計可挹注捷運自償性建設經費約80億元，中和站則規劃興建地上14層、地下4層大樓，提供店面與商務辦公空間，總開發效益約28.3億元，預計可匯入約7億元自償性經費。

捷運局說明，中和站土地開發案已公開徵求投資人，並於今年5月截止投標，目前有2組廠商投標，預計今年完成資格審查及規格評選並完成簽約，同時，本案將是新北環狀線全線土地開發案中，第一批啟動投資興建的土地開發大樓，預計可挹注約7億元之開發效益至新北市軌道建設基金，逐步實現三環六線的施政項目。

至於民眾在意的噪音問題，侯友宜表示，中和站因為轉彎弧度呈現將近45度造成噪音，雖然已進行隔音牆相關工程，但現場視察後仍有努力空間，希望在整個施工團隊的用心下，能夠在8月底前完成減噪工程，市府也會積極督促、全力以赴。