環狀線中和站噪音擾民　侯友宜承諾8月底前改善

▲新北環狀線機電系統已實質完工。（圖／新北市政府提供，下同）

政治中心／綜合報導

新北市長侯友宜3日上午，在中和區里長與地方代表的陪同下，前往中和站視察站體與行車狀況，並特別關切噪音改善工程，要求於8月底前完成，絕不因為通車而犧牲沿線民眾的居住品質。

▲侯友宜視察捷運站體與車廂，並期許8月底前完成減噪改善工程。

有關環狀線部分車站採用高架疊式月台設計，侯市長說明，由於環狀線沿線土地取得不易，採用高架方式可減少整體交通動線的堵塞，而針對民眾最關切的噪音問題，中和站因為轉彎弧度呈現將近45度造成噪音，雖然已進行隔音牆相關工程，但現場視察後仍有努力空間，希望在整個施工團隊的用心下，能夠在8月底前完成減噪工程，市府也會積極督促、全力以赴。

▲捷運局進行工程規劃簡報。

有關環狀線噪音改善進度，捷運局長李政安說明，除了優先完成列車車輪切削及全線軌道磨軌作業外，同時對隔音牆進行改善，延伸骨架加裝吸音板，針對路段特性擬定具體方案，例如景平路疊式高架上方橋梁增設吸音圓桶，下方橋梁增設金屬吸音板；對於小轉彎半徑因車輛與軌道摩擦產生高頻尖銳聲音，將安裝鋼軌潤滑器降低噪音等，預計於8月底完成以求符合市民期待。

▲侯友宜視察環狀線中和站。（圖／翻攝自侯友宜臉書）