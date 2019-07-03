便民服務再添1樁　台北市免費提供無障礙專業健診

▲避難層出入口高低差以升降平台改善。（圖／台北市政府提供，下同）

政治中心／綜合報導

台北市住宅無障礙設施免費健檢福利又來囉！電梯汰舊換新為無障礙昇降設備或設置升降平台(椅)等無障礙環境改善有需求的社區，即日起受理報名，建管處提供專業人員到府服務提供諮詢。

台北市建管處為協助原有住宅改善無障礙友善環境以利身心障礙者、高齡者、孕婦、推娃娃車或菜籃車及其他暫時性行動不便者等使用，自103年起陸續編列改善補助經費，補助比例以總工程經費45%為上限，原則採整體改善（領有身心障礙證明文件或確實有無障礙設施使用需求者經審查核可後得採單項補助)，最高每案可補助107萬元，迄今每年預計約有15至30 棟住宅受惠。

建管處處長張明森邀請市民一同推行「台北市原有住宅無障礙設施改善費用補助執行計畫」改善無障礙居住環境，自即日起建築物核准用途為「集合住宅」或「住商混合」且供住宅使用比例達1/2以上者，即可免費提出申請無障礙設施改善健檢，包括集合住宅共用部分之室外通路、避難層坡道及扶手、避難層出入口、室內通路走廊、昇降設備及升降平台等。

建管處於接獲健檢申請後，將遴派專業建築師到社區協助勘檢，就改善方案提出規劃設計圖說，估算改善所需經費，為社區提供客製化專業服務，歡迎符合申請資格者儘早申請，相關資訊請參考臺北市建築管理工程處「建築物無障礙專區」或撥打服務專線1999轉8393~4洽詢。

▲樓梯以樓梯附掛式昇降椅改善。