環狀線景平路部分路段人行道換新裝　打造友善步行空間

▲ 環狀線景平路部分路段人行道換新裝，變電箱位置移動前後示意圖。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

捷運環狀線景平路人行道改善工程於30日交出第一張亮眼成績單。新北市捷運工程局2019年5月分別於中和景平路圓通路口，以及景平路秀朗路口設置人行道，更新電子倒數看板，目前已順利完成，除了為附近居民打造友善步行空間外，機車停車格及卸貨區的規劃，更使得沿線商家因此受益。

捷運局長李政安表示，新北市導入大眾運輸導向發展效益（TOD）的概念，以捷運帶動周邊的區域及經濟發展。同時，透過捷運站周邊的人行道重新規劃與更新，提供民眾更舒適便利的使用空間。

▲ 環狀線景平路部分路段人行道換新裝，機車停車格規劃前後示意圖。

此次更新改善工程包含人行道拓寬，以及將電箱由人行道移至中央分隔島，更傾聽民眾的需求規劃機車停車格與卸貨區，也為汽機車和行動不便之人士設置相關斜坡道。透過此更新工程，人行道的使用功能相對提升，整體市容也更為美觀。

李政安也強調，此次完成景平路圓通路口，以及景平路秀朗路口兩個路段之人行道更新，乃是為捷運建設最後一哩路踏出成功的第一步。隨著捷運環狀線第一階段通車在即，電子倒數看板接下來將設置於景平路中正路口，以及位於大漢橋往新莊方向之思源路中正路交叉口，為年底通車進行最後倒數。

▲ 環狀線景平路部分路段人行道換新裝，無障礙斜坡更新前後示意圖。

▲ 環狀線景平路部分路段人行道換新裝，人行道拓寬前後示意圖。