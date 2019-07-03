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拿3年前公文申請登革熱經費？韓國瑜稱抹黑　王定宇再PO證據打臉

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▲▼高雄市長韓國瑜 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜開直播，表示要還原真相。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

政治中心／綜合報導

對於高雄市政府1日引用3年前的公文向中央申請登革熱預算，民進黨立委王定宇痛批「不務正業光出嘴的市府團隊」，高雄市長韓國瑜則回應稱王定宇引用錯誤資料、故意抹黑。對此，王定宇3日拿出證據打臉韓國瑜，並籲韓市府團隊專心防疫，「你們真的對不起高雄市民啊！」

韓國瑜日前痛斥「中央漠不關心高雄登革熱」，遭行政院長蘇貞昌打臉，登革熱防治經費6月19日就已經全數核定，還要求高雄市政府「快來請款」，使得高雄市政府1日急忙發公文向中央申請登革熱預算，卻被眼尖的網友發現公文說明第一行依據「衛福部105年9月XXX號函辦理」的文號明顯錯誤，正確應為108年6月24日。

針對高雄市政府引用3年前的公文，王定宇於臉書批評「不務正業光出嘴的市府團隊」，衛生局2日下午也召開記者會坦承錯誤，會進行檢討。不過，韓國瑜卻表示，「有王姓立委說我防治不認真，繼續抹黑韓國瑜」，並拿出圖表證明，數據資料只取這兩年的，根本過度政治化，故意顯得高雄市長不夠認真。

對此，王定宇3日批評，不務正業的市長，應該睡飽一點好做正事，結果還在半夜開直播，既然點名定宇引用錯誤資料，那...我就不客氣對著臉「巴落去」囉！

王定宇指出，高市府衛生局承認「匆忙誤植」並致歉，結果韓市長和身邊親信、紅媒名嘴，還在鬼扯「沒有錯，台南也一樣」，因此，他調出「105年9月7日 部授疾字第1050201093號函」的公文，是同時回給南、高、屏三縣市，且高雄當年是4500萬元，根本無關今年6月24日衛福部要求高雄市府儘速請款5300萬當中的2660萬進行防疫工作，所以確定是「叫出例稿複製，倉促間未改到正確的對應公文文號」。

王定宇表示，高雄市衛生局道歉才是正確的態度，請韓市府團隊專心防疫吧，如果再亂吐口水，那就只好來看看你們7月1日隨這烏龍公文送達的附件，你們真的對不起高雄市民啊！

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關鍵字：韓國瑜,王定宇,登革熱

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