傳刻意延誤罷工會員提領三寶　工會：大雨塞車「仍有2100份」

記者沈繼昌／桃園報導

針對最近網路流傳參與罷工空服員欲領取三寶被工會刻意延誤與有500至600人表達願意復飛一事，工會3日上午提出說明，會員代表馮文玉指出，2日因豪大雨造成保全公司塞車延誤，以致送達三寶到場時間延遲；至於網傳空服員復飛一事，目前工會仍有保管三寶多達2100份以上，此為有心人意圖撼動工會之惡意謠傳。

▲針對網傳桃園空服員產業工會刻意延誤領取三寶程序，工會3日上午提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

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桃園空服員工會上午10時由會員代表李欣怡、馮文玉提出說明，針對日前網路流傳之「領三寶遭延誤」提出澄清，2日因保全公司受到豪大雨塞車導致來車晚到，領取三寶過程稍有延誤，以致現場有排隊情況，未來會極力避免因偶發狀況造成混亂。

▲桃園空服員產業工會3日上午在棚內高唱歌手戴愛琳的「我不離開」，激勵士氣。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，對於網路流傳已有500-600人表達意願復飛，桃園市空服職業工會提出聲明表示，目前委託保全公司保管之三寶仍有2100份以上，此為有心人士意圖撼動工會會員惡意謠傳，企圖在工會與長榮航空進行團體協商關鍵期間造謠，呼籲大眾應避免流傳謠言，以影響雙方建立互信基礎。

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