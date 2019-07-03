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遭諷燒錢不解決爭議　長榮：2日協商已釋善意「工會拒簽團協」

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▲長榮空服罷工抗議。（圖／記者陳涵茵攝）

▲長榮空服罷工抗議。（圖／記者陳涵茵攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工進入第14天，全國航空業總工會今（3）日至長榮國際大樓門口抗議，不滿長榮寧願每日燒1.7億也不願與勞方談判。長榮航空晚間澄清，昨（2）日勞資協商已經達成兩項初步共識，公司並當場表達願意趕緊簽訂團協，但遭工會拒絕。長榮航空指出，工會會員在意的疑問已解，6大訴求也有共識，為何持續扣留空服員三寶、刻意拖延，用意令人不解。

全國航空業總工會3日抗議時演出行動劇，成員戴上長榮董事林寶水面具燒假鈔，對長榮航空寧願每天燒1.7億也不願儘速與工會解決爭議，甚至把航班取消到7月21日等情況表達不滿；桃職工會表示，拖延談判只會造成公司更多損失，每拖延一天談判就有更多旅客權益受損。

請繼續往下閱讀...

長榮航空晚間嚴正澄清表示，已經積極協商但工會仍刻意拖延。長榮航空為一全民營的航空公司，也是上市公司，為了兼顧員工、股東以及旅客等相關利害關係人的權益，儘管桃空職工在6月20日第一條都尚未協商完，就宣布突襲式罷工，長榮航空仍未關閉協商大門，於6月29日、7月2日雙方協商，公司均展現誠意，期待罷工儘速落幕。

長榮航空與桃空職工7月2日協商時，公司已對6月20日罷工前已經報到服勤的空服員，在勤務期間擅離職守參與罷工爭議釋出善意，也承諾優待機票獎勵措施將會另行開會討論，當場表達願意趕緊簽訂團協，但工會拒絕

長榮航空質疑為什麼會員在意的疑問解決了，6大訴求也有共識，工會還不宣布停止罷工？還持續扣留空服員三寶、刻意拖延，其用意令人不解。

罷工事件發生至今，長榮航空持續經過審慎的人力盤點，儘可能維持最大的運能，提早公布航班取消的訊息是為了讓旅客可以安排行程，目前因空服員陸續回來執勤，運力已回升到七成，但桃空職工仍不斷以各種理由阻攔空服員取回三寶，對此長榮航空呼籲桃空職工儘速歸還所有空服員的三寶，尊重空服員的自由意志，讓其早日回來執勤，讓公司盡速回歸正常，這樣才能降低股東、員工及旅客的損失。

同時，長榮航空也希望工會應負起維護參加罷工空服員安全的責任，不要透過以危及自身安全的激烈方式進行抗爭。

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空

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