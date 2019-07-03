夏威夷巨型火山狂震超過50次　「爆發前兆」升黃色警戒！

▲夏威夷茂納洛亞火山。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

夏威夷的茂納洛亞火山（Mauna Loa）從去年10月起，每周至少被50次的小型地震衝擊，在此之前，一周平均為20次衝擊。科學家2日時表示，建議美國地質學家把警戒程度從本來的綠色警戒提升至黃色警戒。

在夏威夷火山觀測警界分級表中，黃色代表的是第二級警戒，其意涵為：「火山正常活動，尚未處於爆發狀態。」再往上一個等級則為橘色警示，代表火山「活動異常增加，有爆發的可能性。」至於最高的等級，紅色警示，則代表火山有立即爆發的危險。

根據《路透社》報導，茂納洛亞火山最近的噴發似乎不會造成立即的危險。2014到2018年之間也有多次類似的情形發生，最後均未噴發。茂納洛亞火山是世界上最大的活火山，而越來越頻繁的地震也代表了火山底下岩漿庫的變動。夏威夷火山觀測站（HVO）也在一份報告中提出：「這樣持續而且強度不定的火山活動，在未來數個月甚至數年會不斷發生，而且不會導致火山噴發。」

此外，該份報告隨後也提及：「這樣的火山活動也可能是火山噴發的早期預兆，我們目前無法判定何者的可能性較高。」而去年曾經噴發過的基拉韋亞火山（Kīlauea），警示程度則為正常。

夏威夷最近一次的火山爆發則是發生在去年夏天，起因為基拉韋亞火山下裂縫連續的出現。熾熱的岩漿沿路上摧毀了數百間房子，最後更吞噬了兩處濱海的住宅開發區。至於茂納洛亞火山近期則是比較沒有巨大的爆發。自1868年起，該火山陸續噴發了8次，在1926年與1950年的爆發則是摧毀了許多村子。