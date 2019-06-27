5000人撤離！「全球最危險」巴紐烏拉旺火山爆發　火山灰直衝13km高

▲ 烏拉旺火山近年來經常有小型爆發。（資料照／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

巴布亞紐幾內亞的烏拉旺火山（Mount Ulawun）是全世界最危險的火山之一，26日起向空中噴出岩漿及火山灰，導致一座城鎮完全被火山灰覆蓋，爆發後約5000人被迫逃離家園。一名社區長者拉吉薩（Chris Lagisa）表示，人們聚集在教堂大廳、抓著塞滿家當的袋子，乘坐貨車、卡車和四輪驅動汽車逃難。

《法新社》報導，在距火山不遠的西新不列顛省首府金貝，噴發至13公里高的火山灰籠罩整片天、把白天都變成黑夜，不斷落在汽車和房屋上。當局呼籲，在下風處的民眾應採取預防措施，避免吸入火山灰導致呼吸系統疾病、眼睛過敏及皮膚問題。

27日凌晨的影像顯示，火山灰噴發趨緩。但災害委員會初步報告顯示，岩漿已經切斷沿海的主要道路。拉包爾火山觀測站首席大地測量師桑德斯（Steve Saunders）指出，烏拉旺火山部分噴發柱崩解，導致石塊和火山灰順著側面流下。

該國國家航空公司紐幾內亞航空（Air Niugini）無限期取消所有飛往金貝霍斯金斯機場（Hoskins Airport）的航班；「達爾文火山灰諮詢中心」（Darwin Volcanic Ash Advisory Center）也已經向國際航空公司發布紅色警戒。