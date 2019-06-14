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大雨不斷！149條土石流紅色警戒　台中、南投、嘉義地區民眾要小心

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▲▼土石流警戒。（圖／翻攝土石流防災資訊網）

▲大雨下不停，水土保持局發布紅色土石流警戒。（圖／翻攝土石流防災資訊網）

記者崔至雲／台北報導

農委會水土保持局今（14日）上午發布土石流紅色警戒，共計149條，以及黃色警戒189條。 　　

水土保持局指出，紅色警戒分布在台中市和平區天輪里、博愛里，南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、萬豐村、法治村、春陽村、精英村、發祥村，埔里鎮麒麟里、水頭里、枇杷里、蜈蚣里、福興里，國姓鄉大旗村、柑林村、南港村、大石村，水里鄉新興村，信義鄉神木村、同富村，嘉義縣梅山鄉太和村、瑞峰村，竹崎鄉光華村、中和村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、十字村等，3縣9鄉31村。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

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▲受鋒面影響，11日南投縣仁愛鄉鄉道投89線力行產業道路翠巒路段土石流，交通中斷。（圖／仁愛分局提供）

▲水土保持局發布土石流紅色警戒149條。（圖／仁愛分局提供）

另外，黃色警戒分布在台中市和平區達觀里、自由里、南勢里、梨山里，南投縣仁愛鄉親愛村，埔里鎮南村里、桃米里、成功里、牛眠里，魚池鄉五城村，水里鄉車埕村、玉峰村、興隆村、上安村、郡坑村、新山村、頂崁村，國姓鄉長流村、長豐村、乾溝村、北港村、長福村、福龜村，中寮鄉和興村，鹿谷鄉初鄉村、內湖村、永隆村、瑞田村，信義鄉潭南村、地利村、雙龍村、人和村、明德村、自強村、同富村、東埔村。

黃色警戒還包括，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里，六龜區興龍里、新發里、六龜里，桃源區梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里，雲林縣古坑鄉草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、瑞里村，番路鄉大湖村，阿里山鄉里佳村等，5縣16鄉50村。水土保持局呼籲地方政府應進行疏散避難勸告。
 

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關鍵字：土石流,大雨,水土保持局,紅色警戒,黃色警戒

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