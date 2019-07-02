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網購三星S10！隔天一充電「瞬間爆燙燃燒」…他嚇傻：整支都焦了還冒煙

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▲▼網購三星S10！隔天一充電「瞬間爆燙燃燒」…他嚇傻：整支都焦了還冒煙。（圖／翻攝自微博）

▲剛買的三星S10手機不到2天就燃燒損壞了。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

三星手機再傳意外！大陸一名霍姓男子近日表示，他在今年5月26日從「京東」網購平台購買了一支三星Galaxy S10手機，不料隔天充電時卻突然「起火燃燒」，他便立刻將手機郵寄給三星公司進行檢測，但事情已經過去一個月了，卻仍未收到對方處理回覆，他只好無奈將事件曝光。

綜合陸媒報導，此事發生在新疆烏魯木齊，霍男6月30日表示，他今年5月26日在京東購買三星Galaxy S10手機，沒想到隔天（5月27日）充電的時候就發生意外，「當我插上數據線充電時，插了一會兒發現沒充進去，數據線和手機的尾部就特別燙，我就把他給拔了，拔了之後手機變得更燙了，像鍋底一樣，就沒抓住掉地上了。」

▲▼網購三星S10！隔天一充電「瞬間爆燙燃燒」…他嚇傻：整支都焦了還冒煙。（圖／翻攝自微博）

他接著說，「我那會兒懵了，才一小會兒『就開始有明火』，只好趕緊接半盆水澆上去。」不過火焰雖然滅去了，卻仍不斷冒煙，整支手機也都焦黑破裂了，他只好在當天下午聯繫京東，然後再聯繫三星售後服務，「在隔一天的早上，三星售後客服打電話，讓我把手機送給他們在本地的服務處，我周末就送過去了。」

霍男最後指出，事情過去已經一個多月，卻依然沒得到三星方面的回覆，目前只有京東先將手機款項全退還給他。三星公司相關人士則表示，必須了解情況後才能安排人員進行處理答覆。霍男不滿意對方的答案，只好選擇將此事公布在網路上，讓網友們評論。

▲▼網購三星S10！隔天一充電「瞬間爆燙燃燒」…他嚇傻：整支都焦了還冒煙。（圖／翻攝自微博）

許多人看完後立刻在底下留言回應，「我快不敢用三星了…」、「我有用S10，但老實說，不錯用」、「三星售後服務的態度真讓人不敢恭維」、「還有人敢買炸彈？」、「我才剛買耶！好慌好緊張」、「坐等召回」、「很好奇怎麼炸的，不是都換凝膠電池了嗎？」、「以後手機發熱都要趕快放下了，免得燒到手」。

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