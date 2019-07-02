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幫兒子網購童裝　媽打開看「大便+沙子」當場滾出氣炸…賣家神回一句秒裝死

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▲▼幫兒子網購童裝　媽打開看「大便+沙子」當場滾出氣炸…賣家神回一句秒消失。（圖／翻攝自微博）

▲網購來的童裝竟然變成一堆沙子和大便。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

多數人都喜歡利用網路購物來享受不出門就能買到東西的便利感，不過大陸卻有一名媽媽為此氣炸了，因為她先前替兒子網購一套運動服，沒想到送來的卻是「大便和沙子」，她只好投訴賣家並要求給個回應，然而對方卻說「可能是倉庫弄錯了」，就不再多做解釋。媽媽看完理智線立刻斷掉，除了向當地消費者權益網站舉報事件，也將此事上傳至網路上公審。

▲▼幫兒子網購童裝　媽打開看「大便+沙子」當場滾出氣炸…賣家神回一句秒消失。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，家住廣西南寧市的孫媽媽在上（6）月23日替兒子網購一套籃球運動套裝，她為了確保衣服品質，還特地先選擇銷量和評分排名較前面的店家，包裹最終也在4天後順利寄到家中；不過當她打開包裹時，卻見裡頭只有一堆潮濕的沙子，更誇張的是，中間還夾雜了一坨疑似大便的物體，畫面相當噁心。

孫媽媽說，自己是熱愛網購的人，以前都沒遇過這樣的情況，不清楚為什麼購買運動服後竟然會收到大便，於是就立刻聯絡賣家，希望對方給個回應。怎料賣家聽完後只回覆「可能是倉庫弄錯了」就消失不再解釋，客服也只向她說明退貨及退款的程序而已。

▼賣家只說倉庫方面弄錯，其餘就不再多做解釋。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼幫兒子網購童裝　媽打開看「大便+沙子」當場滾出氣炸…賣家神回一句秒消失。（圖／翻攝自微博）

孫媽媽氣得直呼，「我覺得這個理由根本站不住腳，一包沙子和一坨疑似是排泄物的東西，可以當貨品來存放嗎？我的要求很簡單，一個幾十塊錢的東西無所謂，我只是想知道到底是甚麼原因會發生這種狀況，包含賣家誠摯的道歉，這個也很重要，但是我沒有得到。」

▲▼幫兒子網購童裝　媽打開看「大便+沙子」當場滾出氣炸…賣家神回一句秒消失。（圖／翻攝自微博）

她最後決定向當地的消費者權益網站舉報事件，並且讓網友一同公審。許多人看完後都傻眼表示，「賣家是有在另外賣屎的嗎？不然倉庫幹嘛擺這個」、「給他滿滿差評！快！」、「我快吐了，好噁心」、「評分很前面的店家…看來是刷出來的」、「必須靠投訴來解決了」、「放石頭也就算了，還放穢物，太誇張」。

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關鍵字：網購,童裝,大便,沙子,賣家

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