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兩岸閨蜜賺8萬獎金互訪　無奈遇長榮罷工停飛卻有驚喜

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▲陳安柔、何佩倫、婁楠、高培馨四人於創意遊中華決審中勝出，至彼此家鄉深入走訪。（圖／陳安柔提供）

▲陳安柔、何佩倫、婁楠、高培馨四人於創意遊中華決審中勝出，至彼此家鄉深入走訪。（圖／陳安柔提供）

實習記者崔子柔／綜合報導

「喜歡4人一起出遊，喜歡如此不同的我們卻能對彼此微笑擁抱。」陳安柔、何佩倫、婁楠、高培馨4人因大學宿舍同房相識進而成為閨蜜，因緣際會參加「美麗中華創意遊獎助計畫」獲選得到8萬元旅遊獎助金，而有機會深入走訪彼此家鄉。

台灣獲選者陳安柔說，「要飛往大陸閨蜜家的時候碰上長榮罷工，班機停飛，簽轉後又遇班機延誤，還被貼上緊急簽轉的貼紙，地勤帶我們提著十幾公斤的行李在機場跑，全身冒汗已經快氣炸，但一上飛機發現我們被安排在頭等艙，非常驚喜。」

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▲陳安柔、何佩倫、婁楠、高培馨四人於創意遊中華決審中勝出，至彼此家鄉深入走訪。（圖／陳安柔提供）

▲旅讀中華獎助計畫讓兩岸學生至彼此家鄉深入探訪。（圖／陳安柔提供）

另外，陳安柔提及，剛到閨蜜婁楠家時，他的家人招待許多當地美食，也發現他們的早餐多以麵食為主，和在台灣的生活習慣不同，一開始不適應他們說話的方式急又大聲，聽上去很兇，但實際相處後發現大家都是很溫暖友善的，也感受的到他們對台灣人的好奇關切。

陳安柔表示，很感謝旅讀中國舉辦的比賽讓她們用不同的方式體會到各樣民俗風情，比起一般出遊玩樂，它讓我們更貼近中國大陸，實際探訪他們的生活，更重要的是我們擁有了情感上的連結。

▲陳安柔、何佩倫、婁楠、高培馨四人於創意遊中華決審中勝出，至彼此家鄉深入走訪。（圖／陳安柔提供）

▲利用此次旅遊機會，也參觀許多著名景點。（圖／陳安柔提供）

雜誌「旅讀中國」主辦「創意遊中華」系列活動至今已7年，提供最高8萬元獎金讓學生到中國大陸做深度探訪。為促進兩岸學生交流，限定兩岸學生共同提案，讓台灣同學與大陸同學到各自家鄉生活圈互訪，進行深度交流。

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關鍵字：閨蜜,旅行,兩岸交流

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