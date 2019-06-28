兩岸交流合作不能停！　高金素梅登陸提5點共同倡議

▲大陸國政協主席汪洋會見高金素梅及台灣原住民參訪團。（圖／現場人士提供）

記者陳政錄、魏有德／北京 ─ 台北 連線報導

大陸國台辦主劉結一、兩岸和平發展論壇榮譽顧問，立委高金素梅28日出席在北京舉行的「兩岸關係與民族復興」座談會。會後雙方就共同推動兩岸關係和平發展及擴大兩岸基層交流合作等議題達成5點共同倡議。此外，大陸政協主席汪洋也在下午會見參訪團，表達在兩岸溝通中，要注意台灣原住民的訴求。

汪洋致詞時表示，「我也分管大陸的少數民族工作，今天我在這兒會見台灣少數民族代表，應該說是專業對口」。他提到，洪秀柱和郁慕明也跟大陸各界進行溝通協商，達成許多重要共識，形成共同倡議；「劉結一主任告訴我，你們上午進行了協商，也形成共同倡議，但更有特點的是強調未來兩岸溝通中間，要注意台灣少數民族的訴求」。

▲立委高金素梅率參訪團於北京參加「兩岸關係與民族復興」座談會，於會後發表5點共同倡議。（圖／現場人士提供）

「兩岸關係與民族復興」座談會是由海峽兩岸關係研究中心與台灣兩岸平發展論壇共同舉辦，大陸國台辦主任劉結一、立委高金素梅及兩岸各界人士100多人參加，並在會後達成5點共同倡議。

▲兩岸和平發展論壇榮譽顧問，立委高金素梅。（圖／現場人士提供）

倡議提到，一、共同堅持九二共識，推動兩岸和平發展。兩岸同屬一個中國，「九二共識」明確界定兩岸關係的根本性質，是確保兩岸關係和平發展的定海神針，兩岸同胞要把握歷史大勢，鞏固堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，鼓勵支持更多兩岸各界有識之士積極參與協商對話。



二、加強民族團結友愛，共擔民族復興使命。兩岸各民族都是中華民族大家庭的平等一員，共同構成一個都不能少的中華民族命運共同體，兩岸是我們共同的家園。兩岸同胞要手足相親、守望相助，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，同擔民族大義，共謀民族復興。



三、深化兩岸融合發展，增進民衆親情福祉。大陸秉持兩岸一家親的理念，不斷探索兩岸融合發展新路，促進共同發展；認真傾聽，積極回應台胞台企呼聲，研究出台更多惠台政策措施；積極推進兩岸經濟合作制度化，擴大對台灣服務業開放，加強兩岸在農業、中小企業、電子商務領域合作，支持兩岸旅遊者開創少數民族地區特色旅遊和交流合作。



四、弘揚中華文化，維繫同胞精神紐帶。中華文化是兩岸同胞心靈的歸屬，是兩岸社會牢不可破的精神紐帶。兩岸同胞要攜手傳承中華文化，積極推動中華優秀傳統文化；兩岸要進一步加強文化教育交流合作，不斷增進台灣民衆對中華文化、中華民族的認同，堅決反對和抵制各種形式的「去中國化」的文化台獨行爲。



五、擴大兩岸基層交流，促進兩岸民心相通，任何力量都不能阻擋兩岸人民交流交往。兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少，要繼續鞏固全方位、寬領域、多層次的交往格局，不斷拓展兩岸基層交流同心圓，支持擴大支持兩岸關係和平發展的朋友圈，鼓勵兩岸各界建立更多機制交流對話互動平台。進一步加強兩岸各領域和各界別的交流合作，支持兩岸城市在九二共識基礎上交流；支持兩岸社團、學校、鄉鎮、村里間建立常態化聯繫。

