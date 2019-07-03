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香港立法會大樓兩周內不能開會　警方掌握10人罪證

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▲▼七一遊行,反送中,逃犯條例,立法會。（圖／路透）

▲港警追究反送中破壞立法會暴力。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

香港民陣「七一遊行」攻入立法會，還佔領了議會廳。香港立法會主席梁君彥2日表示，「對暴力行為予以最嚴厲的譴責，因大樓受損十分嚴重，立法會未來兩星期不能舉行會議。」另外，香港警方就涉及「反送中」的暴力事件已掌握至少10人罪證，很快會採取拘捕行動。

據《大公報》報導，梁君彥指出，巡視了遭到破壞的立法會大樓，看到大樓受到嚴重破壞、滿目瘡痍，「 大樓的地下報案控制室完全遭到破壞，所有保安系統不能運作，大樓所有出入口受損，一樓會議廳、前廳等，都受到不同程度破壞，不能在短時間復原。」

梁君彥表示，立法會將會儘早展開相應措施，儘快恢復議會運作，「無論任何政見，絕對不可以使用訴諸暴力的方法。」

香港示威者1日晚間佔領立法會會議廳後，在廠內高喊「撤回修例」、「立法會屬於人民」的口號，並占據主席台、用黑色噴漆在牆壁噴上「反送中」、「太陽花」、「林鄭下台」等字樣。香港行政長官林鄭月娥2日淩晨4時舉行記者會，強烈譴責示威者1日深夜占領立法會大樓的暴力行為，並表示政府對違法行為必定追究到底。

另外，據《星島日報》報導，警方已掌握至少10名涉及反送中暴力罪行人士的資料，包括網路霸淩、衝擊各政府部門及包圍警察總部的人士，很快將採取連串拘捕行動。1日的示威衝突中，警方已拘捕9名涉及不同罪行的人士，包括一名涉運送物資的35歲男子。

▼示威者攻破立法會外的玻璃門。（圖／路透）

▲▼香港「七一遊行」,反送中遊行,逃犯條例,立法會,玻璃門,示威者。（圖／路透）

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關鍵字：反送中,反逃犯條例,遊行,林鄭月娥,梁君彥

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