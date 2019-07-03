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反送中攻佔立法會大樓　人民日報：挑戰「一國兩制」底線

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▲香港市民試圖衝入立法會,七一。（圖／路透）

▲反送中示威者用工具攻佔立法會。（圖／路透，下同）

大陸中心／綜合報導

香港反送中示威者先前佔領立法會，並且破壞大樓內部設備，讓各界都為之震撼。大陸官媒《人民日報》發表社評指出，「這起暴力事件踐踏香港法治，破壞香港社會秩序，損害香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰。」

社評表示，7月1日是紀念香港回歸祖國和香港特別行政區成立的喜慶日子，不過極端激進分子卻以反對特區政府有關條例修訂為藉口，製造暴力事件並損毀神聖的議事殿堂。「一連串目無法紀的行徑讓人震驚、憤慨。事發後，社會各界均對暴徒的暴力行為予以最嚴厲的譴責，要求警方全面調查，嚴肅跟進，對涉事人員嚴懲不貸。」

社評也提到，香港行政長官林鄭月娥明確表態，對違法犯罪行為必定追究到底；42名建制派立法會議員集體聲明，呼籲人們共同發出不容破壞社會秩序的訊息；60多家青年團體聯署則表示，要求警方盡快查處，捍衛香港法治、安寧。

▲▼ 七一遊行,反送中,香港,香港立法會。（圖／路透社）

評論再指，香港市民的遊行、示威和集會活動，在基本法保障下享受充分的自由。「香港一年舉行的多場遊行活動均秉持和平、理性、非暴力的原則，特區政府也注重民意，願意以開放、包容的施政風格與社會同心同行；但以示威之名行暴動之實，以暴力手段挑戰社會底線，是可忍孰不可忍。」

「香港是一個多元社會，對一些問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，修例事件也是如此。」社評分析，有極端激進分子利用相關事件進行暴力對抗，意圖早已不再是修例事件本身，而是打算破壞「一國兩制」和衝擊香港特區政府管治，藉此實現政治野心；中央政府堅決支持香港特區政府和警方依法處置事件，讓香港重回秩序、市民重享安詳。

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關鍵字：反送中,人民日報,立法會,示威,林鄭月娥

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