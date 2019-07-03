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「你有什麼毛病？」百度CEO李彥宏演講　觀眾突衝上台潑水…傻眼一幕全都錄

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▲▼百度CEO李彥宏演講到一半，突然被觀眾拿水潑頭。（圖／翻攝自微博）

▲百度CEO李彥宏演講到一半，突然被觀眾拿水潑頭。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

2019年百度AI開發者大會今（3）日舉辦，百度創始人、董事長兼首席執行長李彥宏在台上演講時，突然遭到一名黑衣男子衝上台朝頭頂倒水。李彥宏顯然愣住了，不久就用英語問說「What's your problem？（你有什麼毛病？）」現場氣氛也瞬間降到冰點。

▼李彥宏震驚地看向潑水觀眾，許多人也都起立看向兇手。（圖／翻攝自微博）

▲▼百度CEO李彥宏演講到一半，突然被觀眾拿水潑頭。（圖／翻攝自微博）

從影片可見，黑衣男子衝上講台時，李彥宏還來不及反應就被他拿瓶裝水猛潑，導致現場陷入沉默。李彥宏明顯感到錯愕，直接開口問說「What's your problem？」，隨後就不斷用手潑弄頭髮以及臉上的水滴，再繼續淡定地說，「在AI前進的道路上會有各種各樣的事情發生，但前進的決心不會改變，AI會改變每一個人的生活。」

據悉，這名潑水的黑衣男很快就被保全人員控制，不過目前仍不清楚男子身分，百度也並未對此事做出回應。網友們看完後都說，「自導自演吧？也太鎮定了」、「是不是在做什麼廣告還是藉機宣傳」、「可以厭惡百度，但沒必要用暴力」、「往別人身上潑水也太大膽」、「李彥宏還能繼續演講，我也是滿佩服他的」。

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關鍵字：百度,李彥宏,潑水,百度AI開發者大會

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