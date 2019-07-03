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突破推進劑蒸發限制　陸「冰箭」在軌時間延長至30天

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▲長征五號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院網站）

▲長征五號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸近日在「低溫推進劑蒸發量控制技術」上取得突破，可使低溫火箭在軌時間延長到30天。所謂的低溫火箭採用液氫、液氧等低溫化學推進劑，又稱「冰箭」，隨著新技術突破了該型火箭在推進劑蒸發和排氣方面的限制，延長了在軌時間。

中國運載火箭技術研究院官網指出，該技術團隊成員張少華介紹，低溫火箭採用的低溫化學推進劑無毒、無污染，經濟實惠、效率高，因此在國內外運載火箭和上，都得到了廣泛應用，大陸的長征五號運載火箭、長征七號運載火箭等都屬於低溫火箭。

▲長征七號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

▲長征七號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

不過，低溫火箭的長時間飛行在軌時間，大多只能維持在幾十分鐘到幾小時之間，其主要因素是推進劑的蒸發損失，常壓下液氫為-253°C，液氧為-183°C，低溫火箭長時間在軌飛行，低溫推進劑會大量蒸發，此外，為了控制貯箱壓力，火箭在飛行時，每隔一段時間就要向外排氣，也會造成推進劑損失，影響在軌飛行時間。

▲新型聚氨酯泡沫隔熱材料。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

▲新型聚氨酯泡沫隔熱材料。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

如今新研製出的「新型聚氨酯泡沫隔熱材料」以及「變密度多層隔熱材料」，能將低溫推進劑的蒸發量從每天2.5%以上減少到0.5%，還採用了「熱力學排氣方案」，減少排氣時推進劑排出。張少華介紹，該技術的突破，對於未來大規模深空探測，及遠距離空間運輸等任務具有長遠意義。

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關鍵字：低溫運載火箭,冰箭,長征五號,長征七號,中國運載火箭技術研究院,張少華

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