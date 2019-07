川普提名頻被打槍　推特宣布2聯準會理事新人選

▲ 川普提名聯準會理事過程中頻頻受挫。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)當地時間2日在推特上宣布,將提名聖路易斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)執行副行長華勒(Christopher Waller)及他在2016年競選期間的經濟顧問謝爾頓(Judy Shelton)成為聯準會理事。

川普原先有意提名的摩爾(Stephen Moore)及凱恩(Herman Cain)都退出角逐後,他2日晚間在推特上宣布新的人選。摩爾在5月退出競爭,因為大眾過度關注他的職業及私生活;曾參與2012年美國總統選舉共和黨內初選的商人凱恩則是在4月退出。

此前便有人預測,謝爾頓是相當有力的人選。她6月接受CNBC採訪時表示,若被任命,將在1至2年內調降利率至0%,呼應川普要求降息的呼聲。

華勒自2009年至今都在聖路易斯聯邦儲備銀行工作,此前曾任聖母大學(University of Notre Dame)經濟學教授及肯塔基大學(University of Kentucky)總體經濟學和貨幣理論教授。

....Judy is a Founding Member of the board of directors of Empower America and has served on the board of directors of Hilton Hotels.