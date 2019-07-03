長榮空服罷工滿兩周！　7/3航班最新異動「取消75班」　

▲隨著空服員陸續歸隊，長榮航空運能也不斷提升。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮勞資雙方昨日進行第二次協商，經過11小時馬拉松討論，最終雖然達成2大共識但仍宣告破局，預計本周擇期再談，今（3）日罷工行動正式滿2周，進入第14天。長榮航空昨日已經一口氣公布至21日取消航班，3日共取消75航班。

3日一共取消75個航班，其中自台灣出發航班因罷工取消37班，桃園機場出發取消30班，松山機場出發取消1班，高雄小港機場出發取消4班，台中機場出發取消2班；返回台灣的部分取消38班，返回桃園機場共計取消31班、松山機場1班、高雄小港機場4班、台中機場2班。

請繼續往下閱讀...

3日從桃園機場出發取消航班

BR178 台北 (TPE) 大阪 (KIX)

BR166 台北 (TPE) 札幌 (CTS)

BR891 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR807 台北 (TPE) 澳門 (MFM)

BR138 台北 (TPE) 函館 (HKD)

BR255 台北 (TPE) 峇里島 (DPS)

BR118 台北 (TPE) 仙台 (SDJ)

BR006 台北 (TPE) 洛杉磯 (LAX)

BR008 台北 (TPE) 舊金山 (SFO)

BR116 台北 (TPE) 札幌 (CTS)

BR136 台北 (TPE) 旭川 (AKJ)

BR855 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR102 台北 (TPE) 福岡 (FUK)

BR805 台北 (TPE) 澳門 (MFM)

B7128 台北 (TPE) 寧波 (NGB)

BR180 台北 (TPE) 大阪 (KIX)

BR857 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR770 台北 (TPE) 黃山 (TXN)

BR381 台北 (TPE) 胡志明市 (SGN)

BR036 台北 (TPE) 多倫多 (YYZ)

BR004 台北 (TPE) 西雅圖 (SEA)

BR056 台北 (TPE) 芝加哥 (ORD)

BR150 台北 (TPE) 首爾 (ICN)

BR261 台北 (TPE) 馬尼拉 (MNL)

BR205 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR827 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR315 台北 (TPE) 布里斯本 (BNE)

BR028 台北 (TPE) 舊金山 (SFO)

BR065 台北 (TPE) 維也納 (VIE)

BR016 台北 (TPE) 洛杉磯 (LAX)

3日從台北松山機場出發取消航班

BR190 台北 (TSA) 東京 (HND)

3日從台中出發取消航班

BR815 台中 (RMQ) 澳門 (MFM)

B7587 台中 (RMQ) 深圳 (SZX)

3日從高雄出發取消航班

BR108 高雄 (KHH) 東京 (NRT)

BR797 高雄 (KHH) 廣州 (CAN)

B7276 高雄 (KHH) 福州 (FOC)

B7268 高雄 (KHH) 杭州 (HGH)

►►►其他日期航班異動點這裡

其他人也看了...

影／千人凱道合唱美麗島！呱吉、楊雅喆挺空服罷工 律師：我們來晚了

快訊／長榮0508公告取消優待機票 工會「協商破局」：希望針對幹部就好

長榮勞資協商11hrs達兩共識：曠職改空班、漸進式恢復優惠機票



快訊／二次協商破局！長榮：感謝工會接受建議，達成2點共識

直播／逾20名律師到場力挺 罷工晚會凱道家屬上台為空服員發聲