直播／勞資協商破局！罷工晚會凱道現場家屬上台為空服員發聲

▲一起陪長榮空服罷工凱道現場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工行動已經第13天，勞資雙方在桃園尊爵天際大飯店進行第二次協商破局。桃園市空服員職業工會（桃空職工）19時起在凱達格蘭大道舉辦「一起陪長榮空服罷工晚會」，台北市從下午開始大雨滂沱，工會不畏風雨照常舉辦。

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【19:30更新】

舞台上有空服員家屬陸續上台發言，其中一名空服員媽媽說，「她們（空服員）不是公主，我一開始是反對罷工，但是看到電視現場我的心都碎了，從那一刻起，我就支持罷工，大家都看到她們光鮮亮麗的一面，她們是合法罷工，我們應該支持她」。

而晚間勞資雙方協商再度破局，罷工行動繼續。

▲▼「一起陪長榮空服罷工」應援之夜。（圖／記者呂佳賢攝）

▲長榮勞資二度協商，雙方氣氛嚴肅，現場未開放直播，而這場協商在晚間19時左右宣布破局。（圖／記者沈繼昌攝）

為拉抬聲勢，桃空職工今（2）日19時至21時，在凱達格蘭大道舉辦聲援之夜，由20名空服員代表北上凱道，預估現場有200位民眾聲援，邀請大家穿著粉紅色衣服，更邀請親友團現身發言，石明謹、邱顯智、林志潔、胡博硯、楊雅喆、郝明義、范雲、李宣毅律師召集之律師團、鬼才阿水、詹順貴律師等人也會到場。

桃空職工表示，長榮空服罷工其實是台灣勞資關係的縮影，舉辦此次活動是想引起社會大眾對台灣勞資關係的關注，同時也接收到各界學者、空服員親友、民眾及各大社會團體支持，空服員們希望藉由聲援之夜，表達對各界的感謝。

▲律師呂秋遠到罷工現場，勉勵空姐繼續堅持下去 。（圖／記者陳以昇攝）

桃空職工代表1日強調，罷工期間遭記曠職懲處的會員總人數應為24人，但罷工行動均是合法、合理的，如果勞資協商成功，罷工晚會就會變成慶祝晚會，失敗就會成應援晚會，共有兩套方案，凱道晚會不管怎樣都會進行。

==罷工晚會流程==

19:00 -19:10 開場

19:10- 19:30 會員親友團發言

19:30- 19:40 唱歌（過勞的意義、告白氣球）

19:40- 20:00 社會賢達聲援

20:00 -20:10 唱歌（勞動者之歌，島嶼天光）

20:10- 20:30 工會戰況報告

20:30- 20:40 工會版Safety Demonstration

20:40-20:50 紙飛機兩棚連線活動

20:50- 21:00 唱歌（忽然之間，聽不到）

21:00- ending歌曲（一起走到）