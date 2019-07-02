長榮勞資協商11hrs達兩共識：曠職改空班、漸進式恢復優惠機票

▲長榮二次協商雖然破局，但雙方已達初步共識。（圖／記者沈繼昌攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會（桃空職工），今（2）日在桃園市尊爵天際酒店進行第二次協商，最後宣告破局，本周擇期再協商。長榮航空表示，經過11小時的討論，雙方對於此次罷工在值勤時擅離職守空服員的調查方式、公司員工優惠機票給予方式等兩項議題，已達初步共識。

針對空服員在值勤時擅離職守暫列曠職。長榮表示，桃空職工6月20日發起罷工行動，計有27位空服員在勤務期間擅離職守參與罷工，公司目前暫列曠職，將待調查後進行懲處，該案除了民航局已經進行了解外，今日勞動部也建議由勞資雙方各推舉一名調查委員後，再共同推舉一位主任委員組成三人調查小組，日後共同調查討論後，雙方依據其做成調查報告處置，公司同意依勞動部建議，在調查未完成前，先移除曠職的註記，改為「空班」。

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長榮航空重申，早已在5月8日內部公告因應桃空職工可能發起之罷工行動，讓員工有心理準備可能會發生之情況，包括若虧損將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施。

為獎勵在罷工期間出勤及支援公司的員工，長榮航空表示，將會於罷工事件結束後，另行依公司恢復狀況提供員工及眷屬使用優惠機票／聯航機票的福利，但因考量部分空服員雖參與罷工未能全程依班表出勤，但仍陸續回到工作崗位，公司也釋出善意，將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工事件結束後另行開會討論。

長榮航空說，隨時歡迎參加罷工的空服員歸隊，公司的大門永遠開啟等待空服員回家，同時也呼籲桃空職工應尊重空服員返回工作崗位的意願，儘速將三寶歸還給所有空服員。