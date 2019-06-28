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新竹「將軍村」6/29開幕！「團長級官邸」變身文創景點

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新竹將軍村 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市「金城新村」又稱「將軍村」，成立於民國48年，為「團長級」以上幹部眷舍。市長林智堅上任後公告登錄為新竹市歷史建築，並啟動一連串的活化計畫。（圖／新竹市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

「眷村」是臺灣特有的一種聚落形式，為獨特歷史背景發展下的文化產物，當時不僅是許多長輩的生活日常，時至今日，眷村文化也成為最能代表臺灣近50年來的歷史記憶。各地方政府都致力於古蹟的保存與文化的傳承，新竹市也不例外，市長林智堅上任後公告登錄「金城新村」為新竹市歷史建築，隨即展開將軍村開放圖書資訊園區計畫，三棟眷舍變身「生活里院」、「修復館」及「慢食學院」閃亮登場，未來將成為展覽、眷村味等複合式資訊園區，質感眷村建築將掀竹市打卡拍照熱潮，6/29開幕當天有市集與各式導覽體驗課程，民眾不僅可一窺團長級官邸面貌，了解臺灣文化的演變，還可體驗結合文創後老眷村的新魅力。

新竹將軍村 。（圖／新竹市政府提供）

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▲質感眷村建築將掀竹市打卡拍照熱潮，6/29開幕當天有市集與各式導覽體驗課程，歡迎民眾踴躍參加。

新竹將軍村 。（圖／新竹市政府提供）

▲106年將軍村圖書資訊園區開工，林智堅市長：打造創新圖書館 保存眷村文史建築。

「將軍村」成立於民國48年，顛沛軍人們首次有「家」的感覺

民國38年國軍遷臺後，因關東橋跟空軍基地的關係，許多國軍來到新竹落腳，眷村文化也應運而生。不過「金城新村」不同於其他眷村，「金城新村」興建經費是金防部變賣砲戰所遺留的砲彈殼而來，成立於民國48年，位於金城一路，總眷戶數89戶，是金門防衛司令部裡6個司的「團長級」以上幹部眷舍，所以又俗稱「將軍村」！因為住戶多為高階將領，房舍較為完整，成為難得的史蹟，在時代的巨輪下見證歷史的發展。

在建築設計上，高階將領專屬的官邸也與其他眷村不同，建造時參考1950年代美軍顧問團宿舍獨門獨院開放式格局設計，後因安全考量加蓋圍牆，反映當時特殊政治情勢及住戶需求。今日新竹市政府活化眷村、挹注文創元素後，民眾可一窺高階將領昔日房舍，在導覽員的解說下，過往風貌一幕幕呈現腦海，穿越時空感受現代復古情懷。

眷村不只是臺灣文化底蘊的一部分，街頭巷尾大家互相照顧、往來熱絡，濃濃的人情味更是臺灣最美的風景。將軍村原住戶張蘭澄將軍回憶過往時談到，將軍村讓當年顛沛的軍人們開始有「家的感覺」，尤其過年時，家家戶戶都端出家鄉菜同慶，延伸出專屬的眷村味，孩子們則成群舉燈籠到外頭玩，彼此情感濃厚，且將軍村為甲級眷舍，獨門獨院外也比一般眷舍寬敞，建坪約22坪，但加上院子有近百坪，有防空洞的家戶更大至200坪，配置上有客廳、餐廳、廚房與浴廁相當完整。

將軍村原住戶宋樹人先生也說，他民國57年在金城新村出生，一直到民國102才搬到華夏金城，過去他曾到過別縣市的眷村，但金城新村特別不同，不僅內部格局構造統一，大小一致，更有很大的院子，住戶約80戶彼此感情很好，過年時候還會舉行團拜，孩子們都有糖果紅包可以拿。

新竹將軍村 。（圖／翻攝自官方臉書）

▲將軍村原住戶宋樹人先生感謝林智堅市長保存這些房子，讓將軍村美名能傳承下去。（圖／翻攝自將軍村回來了，開幕活動臉書）

新竹市政府完成第一期修復工程，三棟眷舍變身「生活里院」、「修復館」及「慢食學院」

新竹市文化局評估保留房舍建築歷史文化及大喬木、美式宿舍環境氛圍，以促進土地資源有效利用，與提升都市整體環境品質為主要目標。第一期首先修復三棟， 變身「生活里院」、「修復館」及「慢食學院」，未來將成為展覽、眷村味等複合式資訊園區，質感眷村創意活用，必定掀起竹市打卡拍照熱潮。

為保存歷史遺跡、活化空間、替市景加分，不僅規劃謹慎，施作工法極為講究。首先，工程團隊打開原有的隔間牆，拆卸早已頹塌的老圍牆改成步道，不僅形成自然的探索動線，也讓園區在視覺上更通透；屋內天花板露出原始木桁架的結構，保留60年前將軍們生活的痕跡。同時充分利用周遭腹地，規劃戶外野宴區、窯灶區、大地圖書館-可食地景區，其中原為將軍村的醫務所及竹人托兒所的大地圖書館，修復過程還意外挖出「防空洞」遺跡，深刻感受到823砲戰後興建的將軍村樣貌，因此修復工程特別增加風雨棚架、擋土牆，加強對遺跡的維護。將軍村穿越古今，兼容著新潮與復古，將會是什麼新鮮樣貌呢？民眾於6/29開幕日即可一探究竟。

將軍村。（圖／新竹市政府提供）

▲修繕前後對比照。

將軍村。（圖／新竹市政府提供）

▲園區結合可食地景，並為保護「防空洞」遺跡增設風雨棚架。

新竹將軍村 。（圖／新竹市政府提供）

▲修繕過程還意外挖出「防空洞」遺跡，深刻感受到823砲戰後興建的將軍村樣貌。

新竹將軍村 。（圖／新竹市政府提供）

新竹將軍村 。（圖／新竹市政府提供）

▲修繕後的將軍村，穿越古今融合現代與復古元素。

將軍村6/29、30開幕，免費體驗主題體驗活動與靜態展覽
將軍村將於6/29、30開幕！開幕當天也會舉行以在地好味、金城眷味及書香味為主題的「三味市集」，並規劃「修復」、「木工」、「走讀將軍村」等不同主題體驗活動與靜態展覽，未來的將軍村會以開放圖書園區的方式，帶大家認識各方各面的知識，歡迎大家來到這裡學習、閱讀、體驗。趕快把時間留下來，新竹市將軍村見！

新竹將軍村 。（圖／翻攝自官方臉書）

新竹將軍村 。（圖／翻攝自官方臉書）

▲將軍村將於6/29、30開幕！開幕當天歡迎民眾體驗不同各式活動與靜態展覽，了解新竹市眷村文化。（圖／翻攝自將軍村回來了，開幕活動臉書）

開幕日期：108/06/29(六)＆108/06/30(日)
地點：新竹市金城一路69號
開幕活動網址：
https://reurl.cc/Dke8e
https://reurl.cc/lrl4d　
園區開放時間：每周二至周日上午9:00-17:00(周一公休)

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關鍵字：新竹市,將軍村,眷村

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