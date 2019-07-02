長榮航班異動持續拉長到7月19日！　9天影響破8萬名旅客





▲長榮航班持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

罷工戰線持續拉長！長榮今（2）日下午將官網的「罷工航班異動專區」延長至7月21日。長榮航空表示，11日至19日因空服員陸續返回工作崗位，將可以維持7成的運能，原本總航班1655班、取消550班，影響旅客約8萬6900人。

從6月20日至7月19日，至少取消超過2000航班，估計影響旅客人數將突破41萬人。長榮航空晚間公布，7月11日取消65班、影響1萬100名旅客；7月12日取消61班、影響1萬300名旅客；7月13日取消60班、影響9800名旅客；7月14日取消65班、影響1萬1600名旅客；7月15日取消55班、影響8700名旅客；7月16日取消61班、影響8800名旅客；7月17日取消58班、影響8800名旅客；7月18日取消64班、影響8800名旅客；7月19日取消61班、影響1萬名旅客。

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9天共取消550班、影響8萬6900人次旅客。長榮航空表示，預估可以維持7成的運能，將持續提供取消航班的旅客簽轉至其他航空公司之服務，將影響的程度降到最低，最新航班異動訊息將會以簡訊通知旅客，也請旅客運用官網或APP的罷工專區查詢相關資訊，造成旅客不便之處，深感抱歉。

詳細異動請查閱：長榮航空罷工專區航班異動