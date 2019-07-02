快訊／長榮二次協商宣布破局！　工會罷工持續！

記者沈繼昌／桃園報導

長榮罷工邁入第13天，自6月28日勞資雙方第一次協商破局後，2日上午9時在桃園尊爵天際大飯店進行二度協商。期間雙方激烈交戰，細節仍然喬不攏，第二次談判仍破局，罷工行動持續，至於下次協商時間擇期再議。

▲長榮航空勞資馬拉松式協商，秋後算帳是雙方不願讓步焦點。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲長榮航空勞資二度協商卡關，勞動部次長劉士豪頻頻穿梭雙方休息室協調。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮航空勞資二度協商在桃園市尊爵天際飯店地下室舉行閉門會議，雙方上午針對勞方提出六大訴求各自表述意見，中午休息後，雙方各自帶開討論遲未進入會議室談判，整整休息逾3小時未繼續開會，勞動部次長劉士豪親自請資方代表進入會議室討論，勞方代表甚至還帶來投票箱要進行某些議題表決，遲至下午1時35分才重新回到會議室進行談判。

不過最新消息是，勞動部次長劉士豪晚間8點多說明協商結果，表示協商過程氣氛良好，雙方已有初步共識，雖然沒結果，但雙方確認，遭列曠職的27位空服員，已經由勞動部建議，暫時以「空白班」取代曠職，組成調查委員會調查。至於長榮公告停用優待票的爭議，雙方同意用「漸進式」的方式來協商。



劉士豪表示，此次雙方已展現誠意，不過很多細節仍待進一步協商。雖然勞資協商再次破局，罷工持續，但勞動部呼籲雙方維持今天氣氛，盡速再找時間繼續協商。