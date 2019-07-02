「公司11人」…白手起家到痛失愛妻　郭台銘：台灣需要CEO總統

▲郭台銘與前妻林淑如前往美國旅遊景點合照。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘自從宣布參加國民黨總統初選後，質疑聲浪從未間斷，有人質疑為什麼要離開長久經營的企業投入選戰？也曾被酸白手起家是假象，但郭台銘並不怯戰，他2日在臉書感性發文，娓娓道出自己從白手起家到痛失愛妻的心路歷程。

郭台銘表示，有人問他，為什麼要離開長久經營的企業，投入選戰？這是因為下一代都會在台灣長大，但現在整個台灣陷入悶經濟，低薪、高房價、少子化讓年輕人都很痛苦，對未來失去希望。

「我也曾經是年輕人」郭台銘回憶，年輕時黑手創業、白手起家，整間公司加上他只有11個人，只有兩台機器，從生產黑白電視機的旋鈕開始，一步一腳印的成長，因此，他深深了解，從基層打拼事業的辛苦，也了解如何拚經濟，把餅做到世界大。

「我也曾歷經過被癌症奪走深愛家人的痛」，郭台銘談到，癌症奪走他的前妻，這也驅使他投入癌症研究，希望能蓋出一座華人第一的癌症醫院，並持續投入公益幫助需要的人。

「但我知道，我還能做得更多」，郭台銘強調，現在他不為名，不為利，而是要奉獻45年的「經濟人」經驗以及全球人脈，為全中華民國人民的利益服務，為台灣的下一代年輕人的未來服務，台灣需要一個好的CEO總統，懂得讓台灣轉虧為盈，這就是他人生此刻最重要的使命，「台灣人的需要，郭懂！」

▲郭台銘。（資料照／記者季相儒攝）

對於有酸民攻擊郭台銘是靠前妻娘家資助，並非真正的白手起家，郭台銘曾坦承，謝謝前妻，也感謝丈母娘借錢幫忙週轉，支持他創業。他在新書《從郭董到果凍：相信郭台銘》透露「我創業與結婚同一年，虧欠前妻林淑如最多。結婚時沒錢，她跟著我吃苦，只買了一個達新牌衣櫥，在衣櫥上貼兩個囍字，在地板上睡了半年。」字字句句都看出郭台銘對前妻林淑如的心疼，以及剛創業時的辛苦。

林淑如因乳癌轉移過世，郭台銘對於健康議題特別重視，特別關注乳癌這個病症，並成立「永齡健康基金會」，多年來致力於醫療、教育與慈善方面努力，像是提供癌症病友加入臨床計畫，也關心弱勢族群，照顧偏鄉孩童，為社會服務。