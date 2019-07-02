公文曝光「7/1才申請經費」　王定宇反嗆韓市府：誰在卡高雄？

▲王定宇痛批高雄市政府「誰在卡防疫經費？」。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

對於高雄市長韓國瑜「中央漠不關心高雄登革熱」的言論，行政院長蘇貞昌1日回應，登革熱防治經費6月19日就已經全數核定，且行政院6月24日還要求高雄市政府「快來請款」。對此，立法委員王定宇痛批，衛福部6月24日就函復高雄市府，先行撥款2660萬元，但高雄市府卻在蘇貞昌發言後，才匆匆弄了電子公文請款，到底「誰在卡高雄的防疫經費」？

韓國瑜6月30日在新竹舉行造勢活動，並再次提到登革熱防疫的問題。他說，自己北上行政院，請求中央支援5300萬的經費，卻不斷被嘲諷、修理，但中央去年卻派疾管署到印尼、越南等地協助防治登革熱疫情，「拿到這個資料，我覺得太可怕，高雄人的健康跟生命比不上印尼人、越南人。」

▼蘇貞昌回應了韓國瑜「中央不關心高雄登革熱」的言論。（圖／記者徐斌慎、洪正達攝）



韓國瑜的言論出現後，蘇貞昌1日回應，為了因應高雄的登革熱疫情，國軍隨時在待命，且疾管署與國家衛生研究院從5月29日到6月30日，共支援了900多人次，輔助高雄進行防疫、病媒蚊監測工作。

蘇貞昌說明，高雄市政府向中央請求支援後，中央立刻大力支持，行政院甚至「兩天就核准」，且6月24日就曾要求高雄市政府出具領據、盡速請款，但衛福部直到7月1日中午才收到請款公文。

對於韓國瑜痛斥中央「不關心高雄登革熱」，但中央立刻打臉的事情，王定宇痛批，行政院衛福部6月24日就函復高雄市政府，先行撥款2660萬元，並要求高雄市「儘速請用」，以辦理登革熱防治，但韓國瑜6月30到新竹造勢時，卻還在喊「沒給錢沒給人」。

王定宇批評，中央早已要求高雄市府儘速請款，但高雄市府卻是在被蘇貞昌打臉後，才匆忙弄了一張「7月1日發文的電子公文」來請款，「到底是誰在卡高雄的防疫經費呢？就是你…不務正業光出嘴的韓國瑜市府團隊！」

▼高雄市政府申請登革熱補助經費的公文。（圖／Facebook／王定宇）

