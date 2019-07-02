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不離開台灣！黃智賢：因為台灣是中國的土地　掀兩派網友論戰

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▲▼黃智賢。（圖／臉書／黃智賢世界）

▲黃智賢。（圖／翻攝自黃智賢世界臉書粉專）

政治中心／綜合報導

名嘴黃智賢日前因為政論節目《夜問打權》停播一事，受到外界熱烈討論，隨後又被前立委邱毅爆料，即將新開的節目《黃智賢聊》會在大陸上線，遭到部分網友批評「別回台灣了」。不過黃智賢2日在臉書上強調，自己不會離開台灣，因為「台灣是中國的土地。」

黃智賢2日在臉書上提到，為什麼蔡政府必須在幾天內殺掉《夜問打權》？為什麼怕一個小小的、被台獨打壓到邊陲又邊陲的節目？因為7月1日港獨要幹大事，因為《夜問打權》搞得台獨和港獨寢食難安，《夜問打權》是第一，也是唯一完整詳實揭露香港反送中不堪真相的節目，連續5集拿出事實，播出香港警察被暴徒枉死裡打的畫面，「蔡政府真是，人不要臉，天下無敵。」

另外，黃智賢也表示，她「不會讓台獨愉快」，「我會在台灣，因為台灣是中國的土地。我也會在大陸，因為大陸也是中國的土地。我會開更多節目，我會讓台獨和港獨更煩，更痛。」

黃智賢這篇貼文掀起兩派網友激烈論戰，支持黃智賢的粉絲們說，「加油」、「勇敢的鬥士」、「不畏惡勢力打壓，勇往直前」、「台灣所有政論節目唯有黃小姐的節目最值得去觀看」；不支持黃智賢的網友們則批評，「停掉就是爽」、「一路順風別在回來了」、「好啦，以後記得看醫生做手術啥的在中國看唷」、「祝妳節目早日倒閉」。

有媒體在6月27日上午報導，黃智賢的《夜問打權》停播，是因為受到蔡政府施壓，但該消息在下午就被總統蔡英文反駁。蔡英文強調，「台灣已經是民主國家，好不容易走出威權統治的陰影後，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。」然而蔡英文的言論，黃智賢並不認同，還批評哥哥、台南市長黃偉哲不適合出面力挺蔡英文。

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