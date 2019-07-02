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台南市中西區出現第2例登革熱本土病例　市府加強防治！

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▲台南市中西區開山里出現第2例本土登革熱，市府請民眾加強環境孳生源清除，避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市中西區開山里出現第2例本土登革熱，市府請民眾加強環境孳生源清除，避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市7月1日接獲通報中西區開山里疑似本土登革熱病例，防治中心於2日凌晨確認為登革熱陽性，中西區蕭泰華區長於7月2日在區公所成立三級指揮中心併召開應變會議，結合疾病管制署、登革熱防治中心及國衛院國家蚊媒中心，擬訂相關防治措施，找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，避免疫情擴散。

▲中西區蕭泰華區長在區公所成立三級指揮中心併召開應變會議。（圖／記者林悅翻攝）

▲中西區蕭泰華區長在區公所成立三級指揮中心併召開應變會議。（圖／記者林悅翻攝）

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台南市登革熱防治中心陳怡主任表示，中西區開山里出現台南今年第2例本土登革熱病例，該病例為74歲女性，無出國旅遊史，亦無高雄市及台南市永康區活動史，主要活動範圍於住家、中西區城隍里東菜市場及開山里大埔福德祠。病例於6月30日開始出現發燒症狀，曾至醫院就醫，症狀改善後返家，7月1日因高燒再至醫院就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報予衛生單位。防治中心於7月2日登革熱確診，基因型別為登革熱第二型。

因病例近期無出國亦未曾至高雄市及台南市永康區活動，社區恐有隱藏病例未被發現。因此，防治中心籲請中西區開山里民眾，及近2週內曾至東菜市場、開山里大埔福德祠活動民眾注意，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，請民眾需加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施。另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾，務必詢問旅遊活動史並加強通報。

▲台南市中西區開山里出現第2例本土登革熱，市府請民眾加強環境孳生源清除，避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝）

中西區公所依規定之標準作業程序進行全面防治工作，訂7月3日完成住家周圍環境及活動地戶內外化學防治作業，加強擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。以能澈底根除可能之孳生源及找出隱藏病例，請民眾配合政府防治工作，並落實居家環境戶內外孳生源清除。

衛生局指出，台南已出現2例本土確診病例，請民眾提高警覺。依據傳染病防治法第25條，請公私場所之所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間。

另請台南市醫療院所發現外籍學生、新住民、外籍移工及一般就醫民眾，有登革熱流行地區（東南亞、南亞；國內）旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），以利衛生單位及早進行相關防治作為，避免病毒於社區中擴散。

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關鍵字：台南,中西區,登革熱,本土病例

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