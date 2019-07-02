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國民黨政見會將聚焦環境能源　環團要求參選人表態立場

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▲▼「總統參選人，您的能源政策呢？」記者會（台灣環境保護聯盟主辦)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣環境保護聯盟主辦「總統參選人，您的能源政策呢？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨將於3日舉辦總統初選最後一場「國政願景電視發表會」，主題將圍繞經濟、財政、環境、能源，環保團體2日也舉辦記者會，搶先能源政策搶先提問五總統參選人，希望能夠在3日的政見發表會上得到回應。

台灣環保聯盟、綠色消費者基金會、台灣蠻野心足生態協會等多個民間團體2日於立法院召開「總統參選人，您的能源政策呢？要綠能還是要核能？」記者會，要求國民黨總統初選參選人針對台灣能源政策進行表態，並呼籲總統擬參選人就能源政策能夠三思。

台灣環保聯盟政策專員潘翰聲表示，朱立倫、周錫瑋、郭台銘等人，過去都曾經有反對核四的言行，但朱立倫與周錫瑋兩位曾任核四廠所在地的新北市長，參選總統之後，就像「半夜吃西瓜反症」轉向支持核四，郭台銘也和他們一樣選總統就換腦袋。而韓國瑜的群眾造勢場上，推動所謂「以核養綠」的詐術公投連署，「韓粉」和「核粉」合流，假新聞和不理性的網路霸凌，不但傷害民主，也會傷害永續環境，以及經濟與能源的轉型。

環保聯盟創會會長施信民也說，能源是國家非常重要的政策，希望國民黨總統參選人能夠認清台灣能源政策的重要性，人民也能對他們所提的能源政策作為選擇的參考。他表示，台灣環保聯盟對能源政策的看法，就是主張非核家園政策，因為台灣屬於地狹人稠的海島，不管是自然條件還是社會條件都不適合發展危險的核能電廠。

施信民指出，台灣有豐富的太陽能、風力、生質能、地熱、海洋能等再生能源，有待我們予以利用，過去的核電政策長久以來壓抑了再生能源的發展，未來的國家領導人要有前瞻遠光，必須知道如何促進台灣永續發展，唯一的道路就是早日走入非核能源政策。

綠色消費者基金會董事長方儉則說，面對如此巨大的危機，任何一位總統、總統候選人，都必須深入了解問題的核心，找出解決的方法，在台灣找不到解方，就必須找長期將台灣當為核電殖民地的美國來解決。他也呼籲總統蔡英文，應該承擔現在核廢料的責任，尤其是即將出訪加勒比海4友邦，過境美國時應該敦請美國回收用過核燃料，拆除這些恐怖的核子髒彈，同時也要立即遷移、處理蘭嶼核廢料，才是真正的「非核家園」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，朱立倫於擔任新北市長任內曾主張台灣一定要走向非核家園，應找替代能源或節能；郭台銘未加入國民黨時，就核四停工也曾主張是產業轉型的契機，並嘲諷支持核四的工總理事長「屁股指揮腦袋」，如今為爭取總統大位，想換位置先換腦袋，罔顧安全疑慮與國際趨勢，轉向支持核四。

蔡雅瀅也呼籲，總統要能領導國家往好的方向發展，死命抱著危險核四，不只減少可用在節能和再生能源的資源，更將把國家拖向險境，盼總統擬參選人們就能源政策能三思。

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關鍵字：國民黨,2020總統大選,核四,韓國瑜,周錫瑋,朱立倫,郭台銘,張亞中

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