代表新黨選總統　楊世光：支持兩岸統一

記者楊蕓／台北報導

新黨黨主席郁慕明2日上午宣布提名新黨青年團團長楊世光參選2020總統。楊世光在記者會上表明自己支持兩岸統一以及統派立場。

郁慕明表示，作為政黨，本來就應該參與選舉，包括總統選舉，以及立委和其他民意代表，網友常有些反應，說新黨就在亂，「但亂的不是我們，我們之所以要推候選人，就是因為這個社會太亂，亂成只能說獨，不能說統」，他表示，新黨站在支持和平統一的立場，我們認為在混亂的大環境中更應該要站出來，推自己的候選人。

楊世光致詞時，首先表態兩岸主張，他指出，台灣真實的問題，就是所有的政黨和政客都不講實話，「講統的不敢統，講獨得更不敢獨」，他說，「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人，今天台灣有一個不是男人的蔡英文，把一個敢講台灣獨立的台灣男人賴清德給幹掉；而一個不會是女人的韓國瑜，和可能是男人的郭台銘，在進行黨內競爭，還有一個應該不會是女人的柯文哲，在隔山觀虎鬥。」

楊世光說，台灣人需要什麼方向，只有選票沒有立場，全部都是騙，「台灣的困境不僅是民生外交國防，最核心的是兩岸議題，」這不只讓台灣對外發展發生困難，在島內更造成同胞間的心結矛盾和衝突，「台灣民主墮落了，每個政客都不講實話。」

楊世光高喊，「我支持統一，我想知道我的對手到底誰支持獨立。我是楊世光，我是男人，我想知道我的對手是男人還是女人。」

楊世光為新黨青年團團長、新黨全委會委員，並曾任新黨秘書長，2014年時代表新黨參選台北市議員選舉高票落選。同時，楊世光也是資深財經媒體人，曾擔任東森財經台《57金錢爆》節目主持人，2017年後在上海主持《金錢爆》節目。

▲楊世光宣布代表新黨角逐2020總統大選 。（圖／翻攝自Facebook／楊世光的新視野）