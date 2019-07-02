長榮勞資二度閉門協商　劉士豪：以大方向、大原則為討論前提

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空勞資雙方2日二度召開閉門協商會議，勞動部次長劉士豪指出，希望勞資雙方以大方向與大前提取得最大共識；工會代表則強調，希望就六項訴求簽訂團體協約，針對每一名合法參與罷工會員，不給予任何秋後算帳的懲罰為主要議題，會中雙方二度重申，為訴求各自表述，下半場會努力協商。

▲長榮航空勞資雙方二度協商，會前雙方在談判桌前嚴陣以待。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲勞動次長劉士豪希望雙方以大方向與大原則取得最大共識。（圖／記者沈繼昌攝）

勞動部次長劉士豪今天會前受訪時說，二度協商會議希望勞資雙方在團體協商部分以大方向、大原則取得最大共識，雙方各推派代表以雙主席方向進行相關爭議討論；會中受訪時也說，目前還在協商當中，會盡力給予協助。

▲桃園市空職工會副秘書長周聖凱、代表林昱嘉強調不秋後算帳為主要訴求。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市空服員職業工會協副秘書長周聖凱、會員代表林昱嘉會前受訪強調，第2次團體協約協商會議，盼長榮航空拿出善意，跟工會做友善有效溝通，將六項有共識訴求簽訂團體協約，工會願意針對團體協約法第23條和平協議做出善意回應，並希望長榮針對工會的第1項訴求、不秋後算帳部分，給予工會具體的正式回覆。

中場休息時候，周聖凱二度受訪時說，針對秋後算帳部分各自表述，接下來還會討論各自說明對秋後算帳內容，至於勞資雙方最高層級都未出席是否感到失望，周聖凱說，對方代表表示有充分授權，因此不會感到失望；勞方強調，不論今天討論結果如何，今晚在凱道舉辦的晚會將如期舉行。

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