駁空服員拿回三寶要簽「退會申請書」　工會：由會員代表大會決議除名

▲長榮空服員罷工持續進行，工會舉行告白氣球活動，讓空服員們把心裡的話寫在氣球上。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工邁入第13天，不過，桃園市空服員職業工會對於空服員想拿回三寶的流程引發爭議，上午工會代表林銥覲出面強調，一直以來拿回三寶僅有一套流程，也絕無逼迫會員要簽署「退會申請書」，但會員因違反工會罷工守則，後續會由工會會員代表大會決議除名辦理。

針對長榮航空質疑會員想要拿回三寶，工會有兩套做法，工會代表林銥覲重申，公司說法為不實指控，工會一直以來對於拿回三寶僅有一套流程，請會員本人親自來到罷工棚簽署「退回三寶申請書」，並於2天後依照工會指示取回三寶。

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▲桃空職工強調，會員想取回三寶僅有一套流程，但後續會由會員代表大會決議除名辦理。（圖／記者陳以昇攝）

林銥覲表示，工會絕無逼迫空服員簽署「退會申請書」，然而如會員領回三寶後支援長榮公司航班，則明顯違反工會罷工守則第一條，執行資方任何勤務（孕轉地者不在此限），後續將由工會會員代表大會決議除名辦理。

另外，工會也再次重申，期待長榮公司在今天的團體協約會議可以拿出誠意協商，全體會員與協商代表永遠站在一起。對於今日團體協約會議，工會不預設任何立場，期帶能和平落幕。但若長榮公司再次使用「層級不夠」或是其他原因延宕會議進行，不排除做出更高強度的罷工抗議活動。