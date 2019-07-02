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民陣發聲明怒轟林鄭「將年輕人推到絕望」　五點訴求撤回惡法

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▲▼群眾佔領立法會後，港警強勢清場。（圖／路透社）

▲群眾佔領立法會後，港警強勢清場。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

香港民陣發起「七一遊行」，晚間遊行群眾佔領立法會的議會廳。民陣深夜在臉書上發表中英文聲明，怒轟特首林鄭月娥，忽視了人民的要求，迫使年輕人走向絕望，並且在聲明中要求包括撤回惡法在內的五點訴求。

民間人權陣線 Civil Human Rights Front聲明全文如下：

民主派議員及民陣緊急聯合聲明

因應金鐘一帶的群眾自發行動，民主派及民陣作出聲明如下：

今早林鄭在七一酒會稱，會回應市民訴求，會變得更開放和更包容，但林鄭至今未有任何回應和溝通的誠意，拒絕面對社會，無視市民的訴求，將年輕人推到絕望。

民主派今日曾要求與林鄭月娥會面，試圖緩解今次的重大政治危機，但林鄭斷言拒絕，顯示她所謂的聆聽只是最虛偽的政治謊言，我們對此深表憤怒。林鄭自六月九日以來的公開露面，均表現出傲慢態度，令事件火上加油，釀成今日的危機，林鄭就是罪魁禍首！

我們在此嚴正要求，林鄭必需親自面對民意，回應群眾自6月9日的訴求，解決由她一手造成的政治危機，不要用武力鎮壓民眾訴求，不要再讓任何人受到傷害。

▲▼七一遊行,反送中,逃犯條例,立法會。（圖／路透）

▲七一遊行群眾佔領立法會。（圖／路透）

我們在此重申民陣、民主派和香港人在六月以來的五大訴求︰

一，完全撤回惡法；
二，追究開槍責任；
三，撤回暴動定性；
四，釋放被捕人士；
五，林鄭月娥下台！

立法會議員：
涂謹申 梁耀忠 李國麟 毛孟靜 胡志偉
莫乃光 陳志全 梁繼昌 郭家麒 郭榮鏗
張超雄 黃碧雲 葉建源 楊岳橋 尹兆堅
朱凱迪 林卓廷 邵家臻 陳淑莊 許智峯
鄺俊宇 譚文豪 范國威 區諾軒

2019 - 07 - 01 / 10:42PM

民陣聲明發布時間為晚間10點42分，而港警在午夜正式進行清場，部署在龍和道持盾向示威者的方向推進，並舉起黑旗警告「施放催淚彈、胡椒噴霧」等進行清場、驅離示威者。

ET快訊
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關鍵字：民陣,香港,反送中,七一遊行,立法會,粵港澳要聞

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