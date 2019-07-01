香港立會鐵門被撬開！示威者衝進立法會「煙霧迷漫」　警民對峙中

大陸中心／綜合報導

香港民陣1日舉行「七一遊行」，遊行示威者使用鐵枝、鐵籠車等物品衝擊立法會玻璃門，造成立法會半數玻璃門破裂，且目前已有部分示威者衝入立法會，用棍棒撬開立法會大堂的鐵閘門。對此，香港警方已戴上防毒面具，並準備出示「將釋放警告催淚煙彈」的警告黑旗。晚間8點55分，30到40名示威者完全撬開立法會大堂的鐵門、佔據立法會，現場煙霧迷漫，且警民發生對峙的情況。

▲香港「七一遊行」，有示威者擊破玻璃門後，用棍棒撬開立法會大堂的鐵閘門。（圖／路透）



對於「七一遊行」發生的暴力事件，香港立法會主席梁君彥晚間7點透過發言人表示遺憾，同時譴責暴力衝擊立法會、破壞大樓建築的示威人士。他呼籲，示威者應理性表達意見，並立刻停止暴力行動。

▼香港「七一遊行」，立法會外部多處玻璃門被擊破。（圖／路透）



綜合港媒報導，立法會的玻璃門被砸破後，有近10名示威者穿越破碎的玻璃，衝入立法會，呼喊在外的示威者一同進入。雖然玻璃門與立法會大堂中間隔著鐵製閘門，但入內的示威者從外部運來棍棒，撬開大堂的鐵門。

由於立法會建築已有半數的玻璃門被破壞，香港警方已得到行管會主席的同意，對立法會大樓發出紅色警示，要求所有人士立即撤離立法會大樓。

▼示威者擊破玻璃門，衝入佔領立法會。（圖／Facebook／港台電視部－公共事務組）



除了撬開鐵門的行動外，示威者下午5點左右還投擲冒煙的燃燒物，現場一度冒出火光。警方目前已佩戴防毒面具，並預備出示黑旗警告。據了解，鎮暴警察使用的警告旗中，黑旗代表著「將釋放警告催淚煙」；橙旗則是「盡速離場，否則會開槍」的意思。

晚間8點55分左右，示威者已完全撬開立法會大堂的鐵門，且30到40民示威者衝入站據立法會。現場不但煙霧瀰漫，還發生了警民對峙的情況。