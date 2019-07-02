快訊／港警午夜清場「施放催淚彈」！示威者佔領立法會宣言「5點訴求」對峙

▲示威者在立法會會議廳內發表宣言。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

香港民陣1日發起「七一遊行」，示威者不但攻破立法會外的玻璃門，還佔領了議會廳。佔領議會廳後，示威者代表表示，若是政府願意積極面對民眾的訴求，今日就不會發生佔領立法會的事件，希望政府能夠正面回應佔領者「撤回修例、實行雙真普選」等5大訴求。晚間11點50分左右，警方抵達龍和道；警民雙方在龍和道展開對峙。

【00：20更新】警方在龍和道持盾排出陣型，向示威者的方向進行推進，並舉起黑旗警告「施放催淚彈、胡椒噴霧」等進行清場、驅離示威者。

【00：30更新】警方使用警棍、催淚彈與盾牌，將防線推進到夏慤道附近，同時驅散了大量示威者。

【00：45更新】夏慤道上大部分的示威者已經撤離；負責該區域的警察卸下防毒面具、頭盔。

【01：00更新】警方幾乎完成了金鐘清場，驅離絕大多數示威者，目前正在清掃馬路上的障礙物。這次的清場行動只花了約1個小時的時間。

示威者佔領會議廳後，在廠內高喊撤回修例」、「立法會屬於人民」的口號，並占據主席台、用黑色噴漆在牆壁噴上「反送中」、「太陽花」、「林鄭下台」等字樣。對此，香港警方晚間10點30分在臉書直播稱，將採取「適當武力」進行清場。

警方於晚間11點50分左右到場。大量警車與數百名持盾員警在龍和道集結。對此，數百名示威者也在龍和道聚集，甚至有人開始發放N95口罩，準備開始與警方進行對抗。

●示威者在立法院會會議廳佔領宣言：

各位香港市民，我們是一群來自民間的示威者。萬不得已，我們並不想走上以身對抗暴政的路，以佔領香港特區政府立法會作為我們談判的籌碼；但滿口謊言、滿口歪理的政府卻無意回應香港人不斷走上街的訴求。我們只好以公義、良知、以及對香港、對香港人無窮無盡的愛，去抗衡橫蠻的政府。

香港特區政府成立至今22年，政經民生每況愈下。現任特首林鄭月娥上台後，情況變本加厲，更漠視民間逾百萬民意，推出「送中惡法」。市民於6月起前仆後繼，各盡其力，或和平、或理性、或奮勇、或受傷流血，以一顆熱愛香港之心，懇求政府撤回修例，而政府置若罔聞，不諳民情，竟置香港大眾於不顧，甚至以民為敵。

現任特區政府已非以港人行先，為使政府聆聽港人聲音，我等市民不得不進行各種佔領，不合作運動、乃至今日佔領立法會行動。社會或對我等佔領者有所批評，但追本溯源？社會撕裂之誘因為何？民怨每日俱增之本源為何？香港何辜？香港人何以被追逼至此？我等港人沒有武裝，沒有暴力，只能以秉持正義於心，無畏無懼，奮勇向正。希望能香港政府能及時回首，重回正軌。

我們佔領者，要求政府完成5大訴求

一、徹底撤回修例。

二、收回暴動定義。

三、撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪。

四、徹底追究警隊濫權情況。

五、以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選。

「反送中運動」發展至今，在3位年輕市民殉道。我等未忘憂憤，然心存善念，不願香港再有為民主、為自由、為公義再添亡魂。希望社會大眾團結一致，對抗惡法，對抗暴政，共同守護香港。

▼香港的29歲鄔姓女子30日留下挺「反送中」的遺言後，墜橋不治。（圖／翻攝自死者臉書）