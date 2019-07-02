0到6歲國家養？朱立倫：以郭台銘的所有資產「只能養1年！」





▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前拋出0歲到6歲由國家來養的政見，引發外界熱議可行性，隨後他又強調，會讓台灣可以自籌財源，不用政府編預算。針對郭台銘的言論，同樣是國民黨總統初選參選人的朱立倫在2日提到，若郭台銘將所有資產拿出來，也只能夠養一年，很好奇要如何不用政府編預算？

針對郭台銘解決少子化的政策，朱立倫2日受訪時表示，相信郭台銘一定有完整的方案，很期待對方算給大家聽，畢竟這關係到大家未來的下一代，既然提出這麼好的政見，又可以不要用國家預算，那麼有創意，那到底怎麼樣國家養？「我也很好奇，我也想知道真相。」

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫說，自己沒有要批評郭台銘的意思，他也非常希望郭台銘的創意可以改變大家，相信大家也都很好奇，要怎麼樣才可以0到6歲國家養，且又不花政府預算？



他說，過去6年出生的新生兒約有120萬名，若以一個月只用一萬元托育來計算，公私立每個月的學費又差了一萬，如果全額由政府付的話，至少要2000多億元，這只是幼兒園跟托育的錢，小孩子還有吃飯、穿衣服的錢，自己這陣子遇到些地方首長，大家都很好奇郭台銘這個政見是什麼意思？畢竟很多人想要什麼都免費，但「事實上是做不到的」。

朱立倫強調，孩子還是要由各家養，不是國家養，但對於弱勢家庭還是要給予全力補助或照顧，對於一般的家庭，則是先把經濟環境拚好，收入增加後由各家來養；若是要由國家養，那就是走北歐的方法，但北歐的課稅很重，「以郭董的資產，所有的資產拿出來養的話，只能養一年。他講具體的，「兩千多億可能養一年就沒有了，怎麼養？」

朱立倫提到，中央政府每年總預算就是兩兆初頭，要扣掉所有支出，就已經一兆多了，剩下的還要建設、發展經濟、服務很多長輩或弱勢家庭，以及教育的部分，外界就會好奇如何湊錢？自己非常希望學習，該如何不用政府的預算來做這件事情。

最後，朱立倫提醒郭台銘，例如對方1日提到的大數據基因庫，產值1年有1億美元，換算成1年30億新台幣，「吃營養午餐絕對都不夠」。