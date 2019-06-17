以色列總理揭牌「川普高地」！　川普推文連發感謝：極大榮耀

▲ 外媒分析，這塊「川普高地」牌匾意在鞏固以色列與美國的關係。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）16日在戈蘭高地進行揭牌儀式，正式啟動一處新建屯墾區。只不過，吸引國際社會關注的是，納坦雅胡把此處命名為「川普高地」（Trump Heights），並大讚美國總統川普是以色列的好朋友。

綜合BBC等外媒報導，目前相關建築工程尚未動工，而這塊寫著「川普高地」的鑲金牌匾在周日公開，上頭不但以英文、希伯來文標註，更印有美國、以色列的國旗。

「今天是歷史性的一刻」，納坦雅胡提到，川普高地是致敬川普這位好朋友，感謝他今年3月25日認定以色列對戈蘭高地擁有主權，「戈蘭高地是以色列的，且永遠都會是如此。」

▲ 以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

消息一出，川普在推特發文提到，「感謝總理納坦雅胡和以色列，給予這項極大的榮耀。」他隨後也轉推一則i24NEWS English媒體講述揭牌的影片，並再度發文感謝納坦雅胡。

戈蘭高地位於敘利亞西南部，周圍被黎巴嫩、約旦、以色列等國家包圍。以色列於第3次中東戰爭自敘利亞手中搶奪戈蘭高地，自此以後便宣稱該地是以色列的一部份，敘利亞也聲稱擁有這片戰略高原主權。

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor! https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019