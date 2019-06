以色列總理揭牌「川普高地」！　川普推文連發感謝：極大榮耀

▲ 外媒分析,這塊「川普高地」牌匾意在鞏固以色列與美國的關係。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)16日在戈蘭高地進行揭牌儀式,正式啟動一處新建屯墾區。只不過,吸引國際社會關注的是,納坦雅胡把此處命名為「川普高地」(Trump Heights),並大讚美國總統川普是以色列的好朋友。

綜合BBC等外媒報導,目前相關建築工程尚未動工,而這塊寫著「川普高地」的鑲金牌匾在周日公開,上頭不但以英文、希伯來文標註,更印有美國、以色列的國旗。

「今天是歷史性的一刻」,納坦雅胡提到,川普高地是致敬川普這位好朋友,感謝他今年3月25日認定以色列對戈蘭高地擁有主權,「戈蘭高地是以色列的,且永遠都會是如此。」

▲ 以色列總理納坦雅胡。(圖/達志影像/美聯社)

消息一出,川普在推特發文提到,「感謝總理納坦雅胡和以色列,給予這項極大的榮耀。」他隨後也轉推一則i24NEWS English媒體講述揭牌的影片,並再度發文感謝納坦雅胡。

戈蘭高地位於敘利亞西南部,周圍被黎巴嫩、約旦、以色列等國家包圍。以色列於第3次中東戰爭自敘利亞手中搶奪戈蘭高地,自此以後便宣稱該地是以色列的一部份,敘利亞也聲稱擁有這片戰略高原主權。

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor! https://t.co/OUcf6s98UX

Earlier today, @netanyahu and @USAmbIsrael held a ceremony for the inauguration of 'Trump Heights' — a town in #Israel's Golan Heights that has been named in honor of the US President.



Watch more here: https://t.co/Enqf9X3Uvf pic.twitter.com/ldBLLdqmHB