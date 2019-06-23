　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普嗆24日對伊朗實施「重大額外制裁」　仍在考慮空襲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普加大施壓伊朗。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）22日告訴記者，美方正準備對伊朗進行重大額外的制裁，藉此阻止該國發展核武。他22日透過推特補充，伊朗不能擁有核武器，「我們打算24日對伊朗實施重大額外制裁」，同時他也期待有一天伊朗能脫離制裁，再次成為更繁榮與高產量的國家，越快越好。

川普表態，美國將對伊朗實施重大制裁，除非伊朗領導人改變方針，否則就會持續面臨經濟壓力；根據他的推特，這個日程將從24日開始。就在川普這番發言之前，伊朗才宣布將要突破國際對其核武計畫的限制。

川普22日表示，如果伊朗想成為一個繁榮的國家，他對此很能接受，「但如果他們認為5、6年內將擁有核武器，他們永遠無法達成。」他說，「讓伊朗再次變得更好！」

川普22日也提到，自從美軍無人機遭伊朗擊落後，他仍在考慮針對伊朗展開軍事行動，直到問題解決前，動用武力依舊是檯面上的選擇。當他得知有150人會喪命後，他20日決定取消空襲伊朗，「我不想殺害150人，或是其他任何事、任何人，除非真的有必要。」

根據2015年生效的《伊朗核協議》，伊朗同意不得生產超過3.67％濃度的濃縮鈾，藉此換取減輕經濟制裁，恢復部分石油出口。不過，美國去年退出這項協議並恢復制裁，使得伊朗陷入經濟危機，許多國外投資者也紛紛離開。

BBC指出，川普可能已考慮過對伊朗進行軍事打擊，但他更準備加強經濟制裁，此舉可能會讓兩國走向戰爭邊緣。本月初，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，如果伊朗的行為舉止表現就像「正常國家」，美國已準備好開始無預設條件的談話。

然而，伊朗認為美方的說法只是在玩文字遊戲，且川普祭出的新制裁無法減緩緊張情勢。美國去年重啟制裁，特別針對伊朗的能源、海運與金融部門等，同時打擊石油出口；美國公司也面臨限制，無法與伊朗進行貿易，其他與伊朗「打交道」的國家同樣列入黑名單。

ET快訊
楊冪外套脫了！只穿「細肩超低胸洋裝」　網噴鼻血：好性感
快訊／土城父帶未滿1歲男嬰輕生雙亡！家屬悲慟哭斷腸
蔡英文回擊韓國瑜：當市長忙著選總統「才是權力中毒」

關鍵字：伊朗,川普,美國,空襲,制裁,石油,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「滾出我的公寓」英首相人選強生與女友大吵　鄰居報警影響選情

泰國IKEA推全新「珍珠泰奶」一杯45元！　咀嚼控一喝就上癮

川習會前…美封殺「4中國超級電腦企業」　美企業要合作通通要申請

川普嗆24日對伊朗實施「重大額外制裁」　仍在考慮空襲

日本千島群島火山噴發「射出13000公尺」　衛星圖飄出紅光超驚人！

影／發現老婆偷吃又賣淫！　他結婚2年崩潰「鐵鎚夜襲」…警嚇傻：認不出臉了

金正恩收到川普私人信　對內容滿意：會慎重考慮有趣的內容

慧眼看天下／黃寶慧獨家專訪　美國猶太人委員會執行長

分屍少女煮「人肉湯」！焦黑肉塊賣到剩半鍋…他收錢默看居民喝下肚

慧眼看天下／掌控美國政經命脈　猶太人的成功秘訣

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

台灣的驕傲！台美便利超商大PK 她問各種服務...店員從頭NO到尾

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

重出江湖！吳音寧演講說出真相？ 「韓國瑜身邊都是黑金體系」

劉以豪霸道激吻郭雪芙　「跨越道德界線」告白：跟我走！

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

屁貓住院照嗨「樓上揪樓下」　手手伸出互打病房內大戰！

「滾出我的公寓」英首相人選強生與女友大吵　鄰居報警影響選情

泰國IKEA推全新「珍珠泰奶」一杯45元！　咀嚼控一喝就上癮

川習會前…美封殺「4中國超級電腦企業」　美企業要合作通通要申請

川普嗆24日對伊朗實施「重大額外制裁」　仍在考慮空襲

日本千島群島火山噴發「射出13000公尺」　衛星圖飄出紅光超驚人！

影／發現老婆偷吃又賣淫！　他結婚2年崩潰「鐵鎚夜襲」…警嚇傻：認不出臉了

金正恩收到川普私人信　對內容滿意：會慎重考慮有趣的內容

慧眼看天下／黃寶慧獨家專訪　美國猶太人委員會執行長

分屍少女煮「人肉湯」！焦黑肉塊賣到剩半鍋…他收錢默看居民喝下肚

慧眼看天下／掌控美國政經命脈　猶太人的成功秘訣

胡智為本季最慘一役　中繼挨兩轟暴失7分

上饒市滬昆高速遊覽車自撞護欄釀5死6重傷

長榮空服想拿回「三寶」上班　工會證實：有一個

日職／陽岱鋼隔9天重回先發　交流賽終戰巨人爭龍頭

張麗善會廈門市長莊稼漢　福建行已簽兩份1億元農產訂單

貨櫃車翻落10米深邊坡車頭全爛　駕駛命大！自己爬出來

影響張書豪最深的五個角色

韓流激情過後...資源回收業者小賺「時機錢」　1台車紙箱賣2百元

影城女廁傳門板碰撞聲　男高職生偷拍被逮！瞎掰「男廁太髒」

新法將實行　上海新興職業靠「收垃圾」月入可達45K！

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

國際熱門新聞

分屍少女煮人肉湯！他收錢默看居..

老婆偷吃又賣淫！他崩潰「鐵鎚夜..

老爸遭盤查僵持10秒　警狂轟3..

爸媽「激戰前醒來」　9月男嬰大..

素食主義媽改吃生肉　竟終結便秘

雪橇犬末日水上飄　照片震撼全球

辣妹拍影片「裸體丟輪胎」　路人..

爽花933萬　頭獎男2年後負債..

夏威夷高空跳傘飛機墜毀9死

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

熟女到餐廳用膳　巨鼠掉到菜單上

小熊不怕生卻被安樂死　關鍵是人..

千島群島火山噴發「射出1.3萬..

金正恩收到川普私人信　對內容滿..

更多熱門

相關新聞

金正恩收到川普私人信　對內容滿意

北韓領導人金正恩23日收到美國總統川普一封私人信件，並對信中內容感到相當滿意。

她獲釋後監獄中迷路「多關2天」

夏威夷高空跳傘飛機墜毀9死

小熊不怕生卻被安樂死　關鍵是人類

「魔鬼洞鱂魚」在沙漠活了5萬年

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

他看完A片撲倒母：好久沒那個很想要！

分屍少女煮人肉湯！他收錢默看居民喝下肚

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

他分屍日女大生關28年　家屬拒假釋：誰放誰負責

鏡頭前喬ＯＯ！蕾菈錄影沒穿內衣

老婆偷吃又賣淫！他崩潰「鐵鎚夜襲」

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

老爸遭盤查僵持10秒　警狂轟34槍

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

蟒蛇吞小牛　「身體撐爆」爬不動

1歲女嬰手骨裂、終生癱！醫：人為扭斷

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

羅志祥、周揚青神同步發文！

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

更多

最夯影音

更多

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

台灣的驕傲！台美便利超商大PK 她問各種服務...店員從頭NO到尾

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

重出江湖！吳音寧演講說出真相？ 「韓國瑜身邊都是黑金體系」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面