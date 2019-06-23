川普嗆24日對伊朗實施「重大額外制裁」　仍在考慮空襲

▲美國總統川普加大施壓伊朗。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）22日告訴記者，美方正準備對伊朗進行重大額外的制裁，藉此阻止該國發展核武。他22日透過推特補充，伊朗不能擁有核武器，「我們打算24日對伊朗實施重大額外制裁」，同時他也期待有一天伊朗能脫離制裁，再次成為更繁榮與高產量的國家，越快越好。

川普表態，美國將對伊朗實施重大制裁，除非伊朗領導人改變方針，否則就會持續面臨經濟壓力；根據他的推特，這個日程將從24日開始。就在川普這番發言之前，伊朗才宣布將要突破國際對其核武計畫的限制。

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月22日

川普22日表示，如果伊朗想成為一個繁榮的國家，他對此很能接受，「但如果他們認為5、6年內將擁有核武器，他們永遠無法達成。」他說，「讓伊朗再次變得更好！」

川普22日也提到，自從美軍無人機遭伊朗擊落後，他仍在考慮針對伊朗展開軍事行動，直到問題解決前，動用武力依舊是檯面上的選擇。當他得知有150人會喪命後，他20日決定取消空襲伊朗，「我不想殺害150人，或是其他任何事、任何人，除非真的有必要。」

根據2015年生效的《伊朗核協議》，伊朗同意不得生產超過3.67％濃度的濃縮鈾，藉此換取減輕經濟制裁，恢復部分石油出口。不過，美國去年退出這項協議並恢復制裁，使得伊朗陷入經濟危機，許多國外投資者也紛紛離開。

BBC指出，川普可能已考慮過對伊朗進行軍事打擊，但他更準備加強經濟制裁，此舉可能會讓兩國走向戰爭邊緣。本月初，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，如果伊朗的行為舉止表現就像「正常國家」，美國已準備好開始無預設條件的談話。

然而，伊朗認為美方的說法只是在玩文字遊戲，且川普祭出的新制裁無法減緩緊張情勢。美國去年重啟制裁，特別針對伊朗的能源、海運與金融部門等，同時打擊石油出口；美國公司也面臨限制，無法與伊朗進行貿易，其他與伊朗「打交道」的國家同樣列入黑名單。