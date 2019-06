川普嗆24日對伊朗實施「重大額外制裁」　仍在考慮空襲

▲美國總統川普加大施壓伊朗。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國總統川普(Donald Trump)22日告訴記者,美方正準備對伊朗進行重大額外的制裁,藉此阻止該國發展核武。他22日透過推特補充,伊朗不能擁有核武器,「我們打算24日對伊朗實施重大額外制裁」,同時他也期待有一天伊朗能脫離制裁,再次成為更繁榮與高產量的國家,越快越好。

川普表態,美國將對伊朗實施重大制裁,除非伊朗領導人改變方針,否則就會持續面臨經濟壓力;根據他的推特,這個日程將從24日開始。就在川普這番發言之前,伊朗才宣布將要突破國際對其核武計畫的限制。

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....