「18金釵」又1位反悔歸隊了！　長榮證實：6/30已開始排班服勤

▲長榮18金釵出面澄清遭外界惡意指控，其中BR722周姓組員講到難過落淚。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮罷工首日有18名空服組員報到後又加入罷工，被長榮航空暫記曠職，由於行為引發爭議，也被網友稱是「18金釵」。長榮航空1日證實，除了有3位已在6/28歸隊服勤外，6/30又有新增一位組員回歸，目前都已加入排班。

18金釵罷工行為惹議，桃園市空服員職業工會下午與被長榮暫記曠職的12名組員出面召開記者會，強調組員們都有先提早告知公司4點起將依工會指令參加罷工行動，公司知情後緊急調派待命人力支援，且在第一時間將組織班表註記為STI（罷工），卻在事後反悔改記曠職。更重要的是，組員在4點前均依公司指示完成工作，4點後離開前，乘客也還未登機，並無4點提早罷工，並丟包旅客狀況，且這作為是在配合工會執行罷工指令，合法性完全無虞。

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▲工會強調，18名組員罷工行動，合法性完全無虞。（圖／記者屠惠剛攝）

其中，BR722上海航班的周姓組員出面表示，這件事情發生後，所有人都承受非常大的壓力，但18名組員都是基於合法的基準點，去配合工會指示以及個人意願從事罷工行為，卻被公司不合理打壓，再加上外界不友善的種種輿論讓罷工失焦，讓她感到非常傷心。

不過，長榮航空1日證實，在這18名組員中，除了3位已在6/28歸隊服勤外，6/30又有一名組員取回三寶選擇回來，目前都已加入排班行列，不過，也強調仍會暫記曠職，不影響調查後的懲處。

另外，針對工會認為當時乘客都還沒有上飛機，因此不構成飛安疑慮的部分，長榮航空也反駁，雖然乘客沒有登機，但事實上旅客是因為空服員不服勤，卡在候機室不登機，才延誤到乘客的登機時間。

交通部民航局表示，現階段以應變與疏運為主，兩方說法都尊重，會等到罷工結束才會在確認後請資方說明，釐清相關細節。