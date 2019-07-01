工會控「5/8三不公告」是秋後算帳！　長榮：早在罷工前就提出

▲長榮航空空服員罷工已12天，勞資雙方在6/29再度協商破局。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空空服員罷工已12天，勞資雙方在6/29再度協商破局，工會也指控長榮5/8「三不公告」是秋後算帳、簽署密約和要求工會搜集切結書等。對此，長榮航空今（1）日下午召開記者會表示，公司從來就不打算對合法範圍內的罷工行為有不利待遇和懲處，5/8「三不公告」是讓員工有心理準備可能會發生的情況。

長榮航空發言人陳耀銘指出，今年5月8日發布的公司內部公告（暫停年終獎金、年度調薪、停止優待票），是因應桃空職工可能發起的罷工行動，誠實的告訴所有員工，「若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請/使用員工優待機票暨聯航優惠機票的福利措施。」

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陳耀銘強調，這份公告早在罷工前就已提出，但桃空職工卻認為此公告是秋後算帳，且當時桃空職工在罷工投票時對會員宣傳，也一直以「你的一票絕對贏過乞丐票」鼓勵會員罷工投票，但現在卻又回頭要求公司恢復優待票。

▲長榮罷工第11天會員在粉紅氣球寫心願。（圖／記者彭懷玉攝）

他也進一步提到，不管是優待票、年終或調薪，未來都要考量公司的營收、全體員工的表現，包含罷工中是否出勤支援等因素綜合考量，公司不同意單就本次工會認定的參與罷工會員進行恢復。

另外，工會也要求不得對參與本次罷工的所有工會幹部、會員和協助人員為法律追訴及求償。法保室經理祈天瑞則回應，公司本來就不會對參與罷工的基層會員做任何懲處。

而針對工會指控長榮要簽署密約「願意撤回三不公告」、更要求看會員簽署的切結書數量一事，陳耀銘則強調，根本沒有所謂密約，更沒有要求要看切結書數量，反而是公司接到不少空服員想要回來服勤，但卻在取回三寶的流程上百般阻撓，希望工會將三寶全數歸還給空服員，讓空服員自主決定是否繼續參與罷工。

▲長榮航空勞資協商訴求及公司回應。（圖／長榮航空提供）

