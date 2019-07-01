　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工會控「5/8三不公告」是秋後算帳！　長榮：早在罷工前就提出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼6/24長榮空服員抗爭持續進行中，在場空服員不時呼口號相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空空服員罷工已12天，勞資雙方在6/29再度協商破局。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空空服員罷工已12天，勞資雙方在6/29再度協商破局，工會也指控長榮5/8「三不公告」是秋後算帳、簽署密約和要求工會搜集切結書等。對此，長榮航空今（1）日下午召開記者會表示，公司從來就不打算對合法範圍內的罷工行為有不利待遇和懲處，5/8「三不公告」是讓員工有心理準備可能會發生的情況。

長榮航空發言人陳耀銘指出，今年5月8日發布的公司內部公告（暫停年終獎金、年度調薪、停止優待票），是因應桃空職工可能發起的罷工行動，誠實的告訴所有員工，「若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請/使用員工優待機票暨聯航優惠機票的福利措施。」

請繼續往下閱讀...

陳耀銘強調，這份公告早在罷工前就已提出，但桃空職工卻認為此公告是秋後算帳，且當時桃空職工在罷工投票時對會員宣傳，也一直以「你的一票絕對贏過乞丐票」鼓勵會員罷工投票，但現在卻又回頭要求公司恢復優待票。

▲長榮罷工第11天會員在粉紅氣球寫心願。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長榮罷工第11天會員在粉紅氣球寫心願。（圖／記者彭懷玉攝）

他也進一步提到，不管是優待票、年終或調薪，未來都要考量公司的營收、全體員工的表現，包含罷工中是否出勤支援等因素綜合考量，公司不同意單就本次工會認定的參與罷工會員進行恢復。

另外，工會也要求不得對參與本次罷工的所有工會幹部、會員和協助人員為法律追訴及求償。法保室經理祈天瑞則回應，公司本來就不會對參與罷工的基層會員做任何懲處。

而針對工會指控長榮要簽署密約「願意撤回三不公告」、更要求看會員簽署的切結書數量一事，陳耀銘則強調，根本沒有所謂密約，更沒有要求要看切結書數量，反而是公司接到不少空服員想要回來服勤，但卻在取回三寶的流程上百般阻撓，希望工會將三寶全數歸還給空服員，讓空服員自主決定是否繼續參與罷工。

▲▼長榮航空勞資協商訴求及公司回應。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空勞資協商訴求及公司回應。（圖／長榮航空提供）
 

ET快訊
中職選秀／味全龍第一指名劉基鴻　連3年高中狀元郎！
《所得稅法》三讀　長照扣除額12萬元約35萬人受惠
兒摔破手機鏡頭！恐龍媽0歉意「i7Plus不值錢」　她怒斷友

關鍵字：長榮罷工,長榮航空,空服員,桃園市空服員職業工會,三寶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內用禁塑膠吸管上路首日...稽查全台1138家業者　僅2起違規

長榮罷工第12天「明晚結果揭曉」！工會：凱道晚會變慶功宴或造勢

大考中心生物指考題竟出包？　兩題有錯字恐影響學生作答

指考第一天結束　物理重實驗題、化學生活題多、生物試題偏難

為做志工學中文　寫訪視紀錄、讀書會導讀

溪中央「一排激流白花」！朋友譏笑：妳不敢去中間　她伸手…一招霸氣壓制

成功高中考區鈴聲誤響！29間試場上千考生「提前作答」

「18金釵」又1位反悔歸隊了！　長榮證實：6/30已開始排班服勤

掌握3要點　遊客上合歡山免受苦尋車位之苦

低壓帶挾大量水氣！屏東、台東發布大雨特報　注意雷擊強陣風

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

吳建豪負傷上場「飛起來了」　羅志祥battle到一半..二度分心XDD

內用禁塑膠吸管上路首日...稽查全台1138家業者　僅2起違規

長榮罷工第12天「明晚結果揭曉」！工會：凱道晚會變慶功宴或造勢

大考中心生物指考題竟出包？　兩題有錯字恐影響學生作答

指考第一天結束　物理重實驗題、化學生活題多、生物試題偏難

為做志工學中文　寫訪視紀錄、讀書會導讀

溪中央「一排激流白花」！朋友譏笑：妳不敢去中間　她伸手…一招霸氣壓制

成功高中考區鈴聲誤響！29間試場上千考生「提前作答」

「18金釵」又1位反悔歸隊了！　長榮證實：6/30已開始排班服勤

掌握3要點　遊客上合歡山免受苦尋車位之苦

低壓帶挾大量水氣！屏東、台東發布大雨特報　注意雷擊強陣風

內用禁塑膠吸管上路首日...稽查全台1138家業者　僅2起違規

花蓮賞鯨船解説員幫繫繩踏空落海　海巡即刻救援上岸無大礙

更新／台中龍井工廠火警　2工人燒燙傷送醫

中職／二刀流兼具顏值　統一獅首輪指名林安可

中職／富邦悍將首輪　選中台體大王牌江國豪

長榮罷工第12天「明晚結果揭曉」！工會：凱道晚會變慶功宴或造勢

台電跨足航運業務　攜手裕民、光明合資明年成立船運公司

劉必榮／G20的戲劇性發展

中職／中信兄弟榜眼二刀流岳政華　與哥哥岳東華同隊

經期前跑步…她小腹突劇痛送醫！「全身一半血流掉」險死

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

醫院電梯開關10次　大夜護理師..

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都..

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

長榮空姐求刪偷拍照！他飆罵：沒..

4號颱風「木恩」不排除生成影響..

準颱風「木恩」最快周二！帶傘防..

誤把膿瘍當癌症　男子陰莖白白被..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

「白衣鬼差尬舞」嚇壞駕駛！真相..

投50元轉韓國瑜扭蛋　打開怒脫..

長榮18金釵講到哭！「承受非常..

長榮發關門簡訊　不再調查服勤意..

更多熱門

相關新聞

猛男教練裸上身二頭肌外露挺空姐

長榮罷工進入第12天，空姐持續在長榮南崁總部輪班持續靜坐抗爭。為挺「最美罷工」民運行動，4名健身教練在今（1日）下午帶20箱飲料到現場聲援，更當場脫衣露出結實胸肌大喊：「空姐加油！」

駁18金釵曠職時間軸　長榮曝旅客沒登機真相

18金釵「曠職」明協商是否讓步？長榮回應

工會「禁秋後算帳」擴大為5項！長榮回應

長榮18金釵講到哭！「承受非常大壓力」

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回不去了

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面