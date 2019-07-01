京站、比漾廣場美食街秀風格　14間新店給你嚐鮮

▲京站時尚廣場（上）與比漾廣場（下）美食街，近期均改裝完成。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

經營邁入第10年的京站時尚廣場，首度大規模改裝地下街，引進9間全新餐飲，近日全新落成公開，打造圖書館、村落及森林3大主題區域，還有不定時的鋼琴演奏；位於新北的比漾廣場，則以在地「秀朗市場」為佈置主題，打造親近卻不失質感的文青風格，並引進花月嵐與繼光香香雞的「永和首櫃」，讓鄰近老顧客嚐鮮。

▲精湛美食街擴大至800個座位，分成3種情境區。

歷經3個多月，改裝面積超過千坪的京站美食街在近期全區開幕，以顧客約會、聚會用餐首選的概念來打造，意圖將該空間塑造成放鬆、自然的氣氛，共提供50家多國美食，其中9家是新進駐品牌，包括全台首間nara Thai noodle bar泰國船麵、薄脆餃子「旦旦旬」、台中文青快餐店「一式」及沖繩飯糰「飯飯堂」等。

▲主打薄脆餃子的「旦旦旬」。

▲相當適合夏日開食慾的nara Thai noodle bar。

▲以時髦風格的飯糰知名於打卡牆上的飯飯堂。

此外，金色三麥旗下著名網美店「petit doux．微兜」，也進駐京站1樓，粉色裝潢搭配綠意盎然的植生牆，帶點自然的清新法式風格，將是京站館內下午茶的重點店家。

▲網美下午茶店「petit doux．微兜」首度進駐百貨。

比漾廣場則以打破商場小吃街的既有模式，將「市場」的概念做延伸，轉化成充滿文青味又不失樸實的空間風格，以清新明亮的素雅色調，呈現出新台式文化的時尚感，設計有市集型客席區，與4人桌擁有些許隱私的半開放包廂區，而針對需要便利及快速用餐的消費者，則有酒桶造型的立食者專用席。

▲文青風兼具在地樸實感。

為強化市場的意象，也在假日期間打造「秀朗微市集」，找來販售產銷履歷100%台灣產黑豆/黃豆奶、池上紅藜沙琪瑪、聖光牌100%純米米粉等台灣在地特色農產品，以及中永和在地花坊「等花開」打造假日花鋪，讓消費者對「市集」概念更有感。

▲比漾冰菓室也推出季節新菜芒果冰。

而本次也新引進5間新店，包括花月嵐拉麵、繼光香香雞、秀朗便當、皇廚一品牛排與呷麻呷辣，而自營的比漾冰菓室，從1樓移動至B2美食街，並加碼推出全新產品「再芒也要玉見妳 芒果冰」，使用玉井芒果，做出雪花冰、檸檬醬、冰淇淋、芒果丁、棉花糖等5種不同型態的芒果口味集大成甜品。