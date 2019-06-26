　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

替社區爭權益竟遭惡煞持球棒痛毆送醫　她嘆：善良百姓的權益誰顧？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／新北報導

新店一名胡姓女子2019年5月間，向媒體投訴自家國宅1樓空地長期遭住戶占用，不料6月初竟遭2名惡煞持球棒痛毆…6月23日開完社區會議後，又發現機車坐墊遭人破壞。她氣得向警方報案並上網爆料，「我們善良守法的人，誰來顧我們的權益？」

▲▼新店打人。（圖／翻攝胡小姐臉書）

▲胡小姐6月初在樓下等垃圾車時，竟遭2名惡煞持球棒痛毆。（圖／翻攝胡小姐臉書）

胡女在網路上表示，社區住戶多次向市府部門反應，請他們協助處理法定空地遭占用的問題，「但公務人員不作為、執法不彰，幾乎都將責任推給末端經費不夠的違章拆除大隊；老百姓的財產生命權益受損，法律訂的太寬鬆只顧不守法的人的主權，那我們善良守法百姓的權益誰來顧呢？」

▲▼新店打人。（圖／翻攝胡小姐臉書）

▲胡小姐遭毆打後，緊急送往耕莘醫院急救。（圖／翻攝胡小姐臉書）

胡女5月向媒體投訴，不料她6月3日在社區等垃圾車時，竟遭人持球棒毆打成傷，事後緊急送往耕莘醫院急救；6月23日開完社區會議後，當晚她又發現自己機車的座墊被人破壞，「下次會不會直接燒了我的車，或是對我做更可怕的暴力行為，我真的不敢想像」。

▲▼新店社區糾紛。（圖／翻攝胡小姐臉書）

▲胡小姐6月23日開完社區會議後，發現機車遭人破壞。（圖／翻攝胡小姐臉書）

新店警方表示，胡女24日已至派出所報案，目前已加派人手，將調閱監視器，積極追查。

ET快訊
帶手機被沒收！老師拿鐵鎚瘋狂砸30支　學生目睹全崩潰慘叫
網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留手把失蹤　5天後尋獲⋯已
不想罷工了！長榮限時4小時協辦新護照：已有200名空服員申請
好市多廚房紙巾12捲用2年CP值爆表！她驚「能水洗重複擦」千

關鍵字：新店,社區糾紛,違法占用

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大貨車甩落滿車鳳梨　巡邏警「聞香下車」徒手助清運

酒駕罰很大！7月酒駕拒測開鍘18萬　警勸酒客：「毋湯」

替社區爭權益竟遭惡煞持球棒痛毆送醫　她嘆：善良百姓的權益誰顧？

【獨家】調查局新任主祕揭曉　前台北處長萬家佛出線

年輕父攜小姐弟燒炭1死！妻外出散心聞噩耗　再見兒已成冰冷遺體

連任失利控對手涉賄當選無效　前新北議員邱婷蔚一審敗訴

「鍋具女王」菲姐遭舊愛控押人恐嚇　她回擊反控誣告結果出爐

花蓮26艘獨木舟遭惡意挖孔　17遊客出航全翻船：這是謀殺！

母車禍亡…3子女各求償200萬　同住女兒獲賠金額多外地兒一倍

脫鞋爬窗擦了腳再偷走5萬9　檢警盯上鞋面「一排白」逮賊

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

第三次被酸！韓國瑜與模範生合影 學生拿這本《為什麼愛說謊》合照

大貨車甩落滿車鳳梨　巡邏警「聞香下車」徒手助清運

酒駕罰很大！7月酒駕拒測開鍘18萬　警勸酒客：「毋湯」

替社區爭權益竟遭惡煞持球棒痛毆送醫　她嘆：善良百姓的權益誰顧？

【獨家】調查局新任主祕揭曉　前台北處長萬家佛出線

年輕父攜小姐弟燒炭1死！妻外出散心聞噩耗　再見兒已成冰冷遺體

連任失利控對手涉賄當選無效　前新北議員邱婷蔚一審敗訴

「鍋具女王」菲姐遭舊愛控押人恐嚇　她回擊反控誣告結果出爐

花蓮26艘獨木舟遭惡意挖孔　17遊客出航全翻船：這是謀殺！

母車禍亡…3子女各求償200萬　同住女兒獲賠金額多外地兒一倍

脫鞋爬窗擦了腳再偷走5萬9　檢警盯上鞋面「一排白」逮賊

黃昭順道歉了　網灌爆臉書「方便解釋一下旗津-溫州 通X小？」

曾蔭權成功翻案享原有福利：內心充滿感恩　不枉堅持信念！

德國聯賽4冠成員　阿根廷鐵衛戴米切利斯將來台　

勇士隱瞞KD腿傷釀禍？　伊古達拉曝自己去年骨折被當挫傷

溫網／排名較高種子序卻低於費爸　制度引蠻牛不滿

大貨車甩落滿車鳳梨　巡邏警「聞香下車」徒手助清運

台大生成立「升學輔導種子計畫」　每天7點到校助55弱勢生應戰指考

大笑總缺顆牙...9歲女童自卑不敢笑！醫花2年拉出深埋牙齦門牙　她敢笑了

錄取工作第2天...兒子入學首日！老爸想請假　老闆一句話被讚爆

「塞子說」王金平4月就提過！　周錫瑋解讀：韓國瑜想和好

《還願》真實版！美女貴婦迷濟公　「衣衫不整共修」600萬供養

社會熱門新聞

染毒「S姓女主持人」起底　VJ..

台中女童今拔管？母：仍無法自主..

台南驚傳輕生！1男2童無生命跡..

【美魔女成冤魂1】老刑警都發毛..

年輕父攜小姐弟燒炭1死！妻再見..

台南出租套房傳煙味3命危　父親..

變態男棍子性侵　虐4歲女致「左..

胡睿兒性侵案二審　仍判2年

江明學藥頭爆　「S姓女主持人」..

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

攜劍進法院　竟是黃埔軍校中正劍

綠燈前車不走　他跨雙白線免罰

偵查佐劉三榮公祭　民怒：凶嫌該..

北聯幫迎舊幫主　圓山飯店百桌晚..

更多熱門

相關新聞

新店中安大橋連環撞！　逆向上撞小黃6傷

新北市新店區一部自小客車疑似逆向行駛開上中安大橋，直接撞上一部計程車，後方油罐車煞車不及也追撞計程車，造成小客車2人、計程車4人受到擦挫傷，分別送往新店耕莘、慈濟醫院救治，事故現場造成交通大打結，目前已恢復通車。

最夯捷運共構宅在新店　房價不到5字頭

買賣移轉開紅盤 雙北房市熱起來

內褲男強拉女進草叢猥褻搶手機　辯喝醉斷片

台商愛「碧波白」萬噸鋼骨景觀宅

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

跟男友分手車上痛哭　她下車大喊「我要死在你車上！」

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面