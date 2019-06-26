替社區爭權益竟遭惡煞持球棒痛毆送醫　她嘆：善良百姓的權益誰顧？

突發中心／新北報導

新店一名胡姓女子2019年5月間，向媒體投訴自家國宅1樓空地長期遭住戶占用，不料6月初竟遭2名惡煞持球棒痛毆…6月23日開完社區會議後，又發現機車坐墊遭人破壞。她氣得向警方報案並上網爆料，「我們善良守法的人，誰來顧我們的權益？」

▲胡小姐6月初在樓下等垃圾車時，竟遭2名惡煞持球棒痛毆。（圖／翻攝胡小姐臉書）

胡女在網路上表示，社區住戶多次向市府部門反應，請他們協助處理法定空地遭占用的問題，「但公務人員不作為、執法不彰，幾乎都將責任推給末端經費不夠的違章拆除大隊；老百姓的財產生命權益受損，法律訂的太寬鬆只顧不守法的人的主權，那我們善良守法百姓的權益誰來顧呢？」

▲胡小姐遭毆打後，緊急送往耕莘醫院急救。（圖／翻攝胡小姐臉書）

胡女5月向媒體投訴，不料她6月3日在社區等垃圾車時，竟遭人持球棒毆打成傷，事後緊急送往耕莘醫院急救；6月23日開完社區會議後，當晚她又發現自己機車的座墊被人破壞，「下次會不會直接燒了我的車，或是對我做更可怕的暴力行為，我真的不敢想像」。

▲胡小姐6月23日開完社區會議後，發現機車遭人破壞。（圖／翻攝胡小姐臉書）

新店警方表示，胡女24日已至派出所報案，目前已加派人手，將調閱監視器，積極追查。