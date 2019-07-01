不拍則已一拍驚人！南投市「死亡彎道」測速器　單月狂拍1200件違規

▲南投市139線三灣路段固定式測速照相桿6月1日正式啟用。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

注意！被外界謔稱「沈睡的測速機」…醒了！南投市139線三灣路段素有「死亡彎道」之稱，該路段唯一1支固定式測速照相桿，從2018年9月裝設完工之後的1年都未啟用；近期警方配合學生暑期保護青少年專案，從6月1日啟用到今日剛好滿1個月，不拍則已，一拍驚人，拍到的違規、開單件數，竟多達1200多件，平均每天約40件！南投縣警察交通隊表示，希望透過罰則能降低交通事故發生率，並達到遏阻汽機重競速、爭道的目的。

139線北起彰化縣伸港鄉，南到南投縣鹿谷鄉，全長約75公里，其中南投市三彎路段，彎曲幅度大且是連續彎道，時常發生車禍，被民眾私下稱為「死亡彎道」；該路段去年9月裝設測速照相桿後，雖未正式開啟使用，卻讓原先車禍不斷的情況獲得大幅改善，1年之中竟出現了「零事故率」的罕見紀錄。

警方為配合「暑期保護青少年－青春專案」，從今年6月1日正式啟用該固定式測速照相桿，沒想到雖然不再發生車禍意外，短短1個月卻拍到了1200多件違規，平均每天約40件，顯見民眾遵守交通法規觀念仍有待加強。

除配合暑假青少年專案外，啟用該測速照相桿還有一個原因。在縣府、公所的美意之下，該路段5年前從原先的6公尺拓寬為15公尺，豈料道路變得寬敞之後，卻淪為飆車族的競速場所，尤其在6月畢業季期間，深夜裡竟傳來一陣又一陣的機車引擎噪音，社區居民頭痛不已遂向警方反映，於是警方便順勢啟用了該固定式測速照相桿。

南投縣警察局交通隊組長李安景說，經道安會報討論後，目前139線在南投市的最高限速均統一為50公里，並設有測速取締標誌與速限告示牌。警方提醒，民眾若不想收到罰單、傷了荷包，最好的方式就是遵守交通規則，也保障自身安全。

南投縣府表示，「暑期保護青少年－青春專案」共執行3個月，從6月1日起至8月31日止。縣府也特別組成「聯合稽查小組」，將針對易肇事或妨害青少年身心健康的場所積極展開稽查，以防範青少年意外發生。縣府呼籲，青少年暑假期間多參與正當休閒活動，盡量避免深夜在外遊蕩。