



▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫。（合成圖／翻攝TVBS）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫1日表示，關於中華民國是否破產的議題，他很確定前鴻海董事長郭台銘真的不懂這一塊，企業資產負債與國家負債是不一樣的概念，但高雄市長韓國瑜的說法也只對了一部分；中華民國政府總資產超過12兆3，負債是6兆左右，淨值大約6兆3，所以中華民國破產說法是危言聳聽；重點在於不要開做不到的空頭支票，以免債留子孫。

韓國瑜30日針對郭台銘稱「中華民國是一個頻臨破產的公司」反駁，外匯存底一共有4600億美金，全球排名第4，怎麼可能破產；台灣絕不會破產，只有民進黨執政三年，不會管理才可怕。

對此，朱立倫指出，他很確定郭董真的不懂，但韓市長的說法也只對了一部分，他強調中華民國總資產是世界排名第14左右，其實不錯；若以世界的標準算，中華民國淨資產大概有兩兆多美金，其中外匯存底大概4千6百多億美金。而中華民國政府總資產超過12兆3，負債是6兆左右，所以淨值大約6兆3（根據主計處公布107年整體資產負債表），相關基金淨值也都超過7兆以上；且未包括他擔任行政院副院長時對於相關政府資產的重估價，包括25兆房地產。

朱立倫強調，中華民國跟中華民國政府都不會破產，破產說法是危言聳聽，唯一的問題在於如何運用錢，不要債留子孫，不要開一些不可能做到的空頭支票、社福支票；若主張把0-6歲交給國家養，就必須有兩個決定，一個是如何收進這幾千億的錢，另一個就是花掉下一代的錢。

另外，對於朱立倫在專訪中指出，國民黨推出郭或韓出來可能大輸或大贏，朱立倫說，這是民眾的心聲，郭或韓都有著高的風險，他自己從年初到現在都很穩定；即將進入初選最後階段，他還是會持續提出好的政策、政見，爭取支持。